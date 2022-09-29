Общегородской День знаний в Нововоронеже вошел в число победителей конкурса проекта «Школа Росатома»

Фото Галины Пегусовой

В качестве награды пять нововоронежцев получат путевки на отраслевую смену для одаренных детей городов присутствия объектов Госкорпорации «Росатом».

«1 сентября 2022 года мы провели День знаний со «Школой Росатома». Скучно не было никому. Масштабный праздник дал яркий и запоминающийся старт 2022-2023 учебному году, и, уверена, запомнится надолго и детям, и взрослым, даст ребятам импульс для успешной учебы», - сказала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

По всему городу 1 сентября после школьных праздничных линеек развернулись интересные образовательные и профориентационные мероприятия. Самой массовой стала площадка в сквере у памятника «Звезды Славы», где был устроен детский квартал «От впечатлений к увлечению». Школы, Дом детского творчества, Дворец культуры, областной центр по работе с одаренными детьми «Орион» подготовили научные, творческие, игровые и интерактивные программы, мастер-классы. В детских садах прошла акция «Мама и ребенок со «Школой Росатома» с пеленок».

Сотрудники городской библиотеки в рамках осеннего всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга» задавали жителям вопросы для проверки эрудиции. На городском и школьных стадионах прошли показательные выступления спортсменов и различные спортивные соревнования.

Молодежные организации Нововоронежской АЭС и нововоронежского филиала «Атомэнергоремонта» в увлекательной форме рассказали о своих профессиях. А в школах прошли встречи с интересными людьми «100 вопросов атомщику». Среди участников этих встреч — директор НВ АЭС Владимир Поваров и глава г. Нововоронежа Николай Нетяга.

По итогам Дня Знаний со «Школой Росатома» был снят видеофильм, который был представлен в сети интернет для голосования. С учетом выполнения всех необходимых условий конкурса, жюри определило победителей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС