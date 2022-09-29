Последние новости Воронежа на 29 сентября 2022 года: сгорела могила героя СВО, незаконно мобилизованных стали возвращать домой

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Незаконно мобилизованные воронежцы начали возвращаться домой. Об этом сообщили в региональном правительстве 28 сентября. Конкретное количество таких случаев власти не называют. Чиновники отметили, что пока это не совсем корректно, потому им предстоит разобраться в причинах сбоев. Можно лишь отметить, что цифры в разы меньше, чем называются в других регионах. Поручение вернуть домой всех ошибочно мобилизованных губернатор Александр Гусев дал 26 сентября. Он также распорядился проверить все сообщения о нарушениях прав тех, кто получил повестки. На устранение ошибок он дал сутки.

Пожар на могиле воронежского героя спецоперации Олега Червова мог произойти из-за лампадки, которую оставили посетители. Предварительную причину возгорания сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. В полицию обратился комендант кладбищ, после чего на месте побывала следственно-оперативная группа. Версия с поджогом не подтвердилась. Могила Олега Червова загорелась 27 сентября. Кавалер Ордена Мужества похоронен на Аллее Героев мемориального Коминтерновского кладбища. Сотрудники горадминистрации оперативно провели уборку и восстановили пострадавшие элементы захоронения.

Жители домов в центре Воронежа не смогут выехать из своих дворов на автомобиле 29 сентября. Речь идет о территориях, которые расположены рядом со стадионом профсоюзов. Это улицы Студенческая, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской и Чайковского. Ограничения будут действовать с 6 утра до 22 часов. Это связано с проведением матча «Факела» и самарской команды «Крылья Советов» в рамках Чемпионата России по футболу. В управе Центрального района добавили, что ограничение распространяется только на автотранспорт. Проход для пешеходов будет открыт.

В Воронеже начали сносить кинотеатра «Старт», расположенный на улице Туполева, 21а. Об этом рассказали очевидцы. Кинотеатр был построен в 1978 году и в последние годы пустовал. На освобожденном месте построят многоэтажный жилой комплекс с одноименным названием. Квартиры в нем уже рекламируют в интернете. Непонятна сейчас и судьба кинотеатра «Пролетарий», из которого увольняют всех сотрудников. «Пролетка» не работает с 1 августа.