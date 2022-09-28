Игорь Артамонов: Строительство школ и детских садов – одно из приоритетных направлений нашей работы

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

В микрорайоне «Звездный» в Липецке построят общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1,5 тысячи мест. Его возведут на принципах государственно-частного партнерства в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Соответствующее концессионное соглашение подписали губернатор региона Игорь Артамонов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ – генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

Планируется, что строительство школы начнется в следующем году, завершится – в 2024-м. Учебное заведение вместит 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый. В нем будет несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью. Объект будут передан муниципалитету сразу после строительства. При этом концессионер будет отвечать не только за проектирование образовательного учреждения, но и за его оснащение всем необходимым для организации качественного образовательного процесса.

«Строительство школ и детских садов – одно из приоритетных направлений работы. Мы понимаем, что в микрорайоне «Звездный» это долгожданный объект, его возведение обеспечит учебными местами и ребят, живущих в районе Опытной станции», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Как рассказала исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ – генеральный директор ООО «ПроШкола», проект образовательного учреждения будет разрабатываться на основе типовых проектов, апробированных уже как в Липецкой области, так и в других регионах. На данный момент «в портфеле» концессионера более 70 проектов создания школ, 40 из них находятся на стадии проектирования и строительства, шесть вводятся уже в этом году.

«Мы не только оснащаем образовательные учреждения необходимым оборудованием, но и создаем предпрофессиональные классы, мастерские и лаборатории, которые дают ребятам возможность найти себя, раскрыть таланты и определиться с будущей профессией», - рассказала Алиса Денисова.

ООО «ПроШкола» – утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым возможно заключать концессионные соглашения без конкурса. В начале 2021 года Минпросвещения РФ запустило государственную программу «Развитие образования», предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.