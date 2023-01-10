Игорь Артамонов и Юрий Таран обсудили реализацию правозащитной деятельности в сфере детства за 2022 год

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Юрий Таран рассказал губернатору об итогах правозащитной деятельности в сфере детства за 2022 год.

Губернатор обратил внимание на рост обращений жителей. Юрий Таран отметил, что это связано с тем, что люди видят, что их проблемы решаются и активнее идут на диалог. «С каждым годом растет количество людей, которые приходят на личный прием. В прошлом году провел около 100 встреч. Вместе с тем, по ряду направлений правозащитной деятельности количество обращений уменьшается. Например, по вопросам социального обеспечения семей с детьми. В течение года удалось эффективно решать актуальные проблемы в сфере детства. В первую очередь, это принятие комплексных мер по обеспечению безопасности детей, а также оказание помощи семьям мобилизованных с детьми. Большое внимание в правозащитной деятельности уделяем поддержке детей с инвалидностью», – сказал Юрий Таран.

Также Юрий Таран представил губернатору проект «Непридуманные истории». Это сборник житейских рассказов, написанных детьми. В каждой истории – детский опыт и переживания, но, самое главное, это маленькие шаги ребенка к преодолению своих страхов и сомнений. Это издание набирает популярность, его используют в школах, обсуждают в классах и небольших детских группах.

«Построение эффективной системы защиты прав детей самым серьезным образом связано с тесным взаимодействием и вовлеченностью каждого органа власти и члена общества в решение актуальных задач в сфере детства. Важно, что институт уполномоченного по правам ребенка сегодня выступает неким связующим звеном с институтами гражданского общества и гражданами и помогает в реализации государственной политики в сфере детства», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.