Поиски 10-летней девочки и сбитый беспилотник: что произошло в Воронеже на новогодних каникулах

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Пиротехника ли?

Ночью 2 января воронежцы проснулись от мощного хлопка. Особенно отчетливо звук слышали жители Юго-Западного и Северного районов, а также Семилук. В региональном ГУ МЧС сообщили, что сообщений о взрывах к ним не поступало. Никаких происшествий ведомство также не зафиксировало. Горожане, в свою очередь, предположили, что кто-то использовал новогоднюю пиротехнику. Позже природу взрыва объяснили в областном правительстве. Как оказалось, на подлете к Воронежу наше ПВО сбило украинский беспилотник. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Пропавшая девочка

Три дня в Воронежской области искали 10-летнюю девочку. Саша из Новой Усмани вышла из дома 2 января и исчезла. К поискам подключились волонтеры, полицейские и сотрудники Следственного комитета. Найти девочку удалось около полудня 4 января. Выяснилось, что школьница пошла гулять с другом, приехавшим на каникулы к дедушке. У него же Саша и оставалась ночевать. Детей обнаружили педагоги Новоусманского образовательного центра, которых также привлекли к поискам. С девочкой провели беседу участники комиссии по делам несовершеннолетних. Органы опеки и правоохранители занялись родителями. После изучения отношений в семье власти будут решать, какие меры предпринять. Кстати, Саша уходила из дома и прошлой весной. Тогда ее нашли добровольцы.

Рекорды воронежской елки

С 28 декабря и по 8 января украшенную площадь Ленина Воронежа посетили 266 тысяч человек. В прошлом году за новогодние каникулы у елки побывали 183 тысячи горожан и гостей. Как рассказали в пресс-службе мэрии, чрезвычайных происшествий на праздничной площадке не случилось. Зафиксировали только потери телефона и банковской карты, однако их быстро вернули владельцам. Также в новогоднюю ночь родители потеряли малыша, но семью тоже оперативно воссоединили. Отметим, что площадь останется украшенной до 19 января. Торговые павильоны и аттракционы будут работать с 10 до 22 часов, а иллюминация - с 16 до 22 часов.

Гибель доцента ВГУ

33-летний доцент ВГУ Алексей Перепелица погиб в ДТП вместе со своим 9-летним сыном. Авария произошла 31 декабря в Новоусманском районе. Две легковушки столкнулись на трассе лоб в лоб. Два человека скончались на месте, еще двое попали в больницу. Алексей Перепелица был сотрудником кафедры оптики и спектроскопии физического факультета ВГУ, кандидатом физико-математических наук. Он разработал фотобактерицидное покрытие нового поколения для дезинфекции поверхностей - на основе наночастиц сульфидов металлов и молекул органических красителей.

Мемориальные комплексы и СК

Сразу двумя мемориальными комплексами Воронежской области заинтересовался Следственный комитет России. Так, ведомство организовало проверку по факту возможного нарушения правил застройки в Верхнемамонском районе. Местная жительница выразила обеспокоенность созданием аграрного предприятия вблизи Осетровского плацдарма. Комплекс расположен недалеко от дороги М-4 «Дон». Его возвели в 2020 году на месте кровопролитнейших сражений операции «Малый Сатурн» во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу воронежца на перекрытую дорогу у Чижовского плацдарма. В своем обращении горожанин отметил, что ведущая к мемориалу дорога перешла в частную собственность и впоследствии оказалась закрыта. Правда, позже местные жители усмотрели в этой информации ошибку. Проблемы с подъездом возникли у Шиловского плацдарма, а не Чижовского.