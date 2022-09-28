Последние новости Воронежа на 28 сентября 2022 года: продажа билетов на «Факел», начало отопительного сезона и помощь участникам СВО

Из-за матча на два дня ограничат парковку и проезд транспорта возле Центрального стадиона профсоюзов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Отопительный сезон начнется в Воронеже 3 октября. Как пояснили в горадминистрации, это связано с резким ухудшением погодных условий, прогнозируемых с середины следующей недели. Все теплоисточники готовы, на магистралях прошли гидравлические испытания. Сам пуск тепла с учетом пусконаладочных работ на внутренних сетях жилых домов и соцобъектов занимает минимум две недели. Это зависит и от расторопности обслуживающих организаций, и от локальных нештатных ситуаций.

В Воронеже на два дня ограничат парковку и проезд транспорта возле Центрального стадиона профсоюзов. Это связано с проведением матча «Факел» в Кубке России по футболу против самарских «Крыльев Советов». 28 сентября с 18.00 до 22.00 29 сентября запретят парковку на улицах Фридриха Энгельса, Студенческой, Комиссаржевской и Чайковского. Кроме того, несколько участков на этих же улицах перекроют с 00.00 до 22.00 29 сентября.

28 сентября стартует продажа бумажных билетов на матч «Факела» с «Крыльями Советов». На стадионе профсоюзов будут открыты две кассы: одна на Центральной трибуне (ул. Студенческая) и одна на Восточной (ул. Фридриха Энгельса). В день игры, 29 числа, будут работать четыре кассы - по две на Центральной и Восточной трибунах. Время работы касс: в среду - с 11 до 19 часов, в четверг - с 11 до 18:30.

Информационные террористы атаковали школу № 83 в Воронеже. Администрация образовательного учреждения получила письмо на электронную почту. Детей и персонал тут же эвакуировали. Объект проверили спецслужбы. Никаких опасных предметов они не обнаружили. В мэрии отметили, что разные учреждения продолжают получать угрозы от инфотеррористов, однако они оказываются ложными.

Жители Воронежской области могут оказать посильную помощь участникам специальной военной операции. Средства принимаются на расчетный счет областного фонда. Он действует при департаменте социальной защиты. Реквизиты для перевода можно найти по ссылке.