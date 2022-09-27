Положительное решение: Владимир Нетёсов в рамках приемов оказал воронежцам помощь в урегулировании актуальных вопросов

фото: Воронежская областная Дума

В частности, спикер регионального парламента рассмотрел обращение многодетной матери об оказании адресной социальной помощи, просьбу пенсионерки о приобретении слухового аппарата, а также заявление жительницы одного из сел с просьбой о содействии в решении вопроса по организации ее ребенку врачебного приема узким специалистом.

По всем обращениям приняты положительные решения, необходимая помощь оказана. Кроме того, жители региона просили проконсультировать по вопросам перерасчета пенсии, замены технических средств реабилитации, реализации положений ряда законов.

Всем заявителям предоставлены юридические консультации, оказано содействие в составлении заявлений в профильные структуры и подготовке пакетов необходимых документов. Записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней).

Перерыв с 13.00 до 13.45. Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок. Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.