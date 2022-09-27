Последние новости Воронежа на 27 сентября 2022 года: переименование маршруток, усиление безопасности школ и вопросы по частичной мобилизации

Один из девяти маршрутов еще и продлят. Фото: Архив "КП"

Воронежская мэрия усилит военкоматы своими сотрудниками, чтобы исключить ошибки при частичной мобилизации. Чиновники будут сверять повестки и контролировать соответствие воронежцев критериям мобилизации. Такое распоряжение дал глава Воронежа Вадим Кстенин после совещания с заместителями и главами районов. Губернатор Александр Гусев поручил подчиненным проверить все публичные сообщения о нарушениях прав получивших повестки. Военкоматы к концу вчерашнего дня должны были отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации. Незаконно мобилизованных нужно вернуть домой в течение двух суток. Также глава региона заявил, что надо взять под особый контроль работу медиков в призывных комиссиях; проводить ежедневные совещания в районных призывных комиссиях для обсуждения спорных вопросов; работникам линии 122 поручил внимательно относиться к каждому обратившемуся.

В учебных заведениях Воронежской области усилят пропускной режим. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. Дополнительные меры безопасности введут из-за трагедии в ижевской школе. Утром 26 сентября мужчина в черном зашел в учебное заведение, расстрелял охрану, педагогов и школьников. По последним данным Следственного комитета РФ, 17 человек погибли, более 20 ранены. Руководители воронежских школ должны провести инструктажи с педагогическим и техническим персоналом, а также со специалистами, которые отвечают за охрану и пропускной режим.

В Воронеже с 1 октября переименуют девять автобусных маршрутов. В большинстве случаев - отменят буквы в номерах. Нововведения коснутся следующих маршрутов:

- 3в «ВРТТЗ - Нефтебаза» переименуют в № 38,

- 58в «ул. Мало-Терновая - Гипермаркет «Линия» станет № 58,

- 68т «Институт - завод ГОО» - № 68,

- 70а «ул. Перхоровича - ул. Морозова» - № 71,

- 70м «ул. Перхоровича - ул. Березовая Роща» - № 70,

- 88а «ул. Перхоровича - мкр. Боровое (ост. «ул. Сельская»)» - № 89,

- 122 «п. Буденный - мкр. Отрожка» - № 22,

- 125а «ул. Л. Рябцевой - мкр. Тенистый (Обл. тубдиспансер)» - № 55.

А вот у маршрута 37а «ул. Вл. Невского - ВАСО» скорректируют не только наименование - по обращениям горожан его продлят. Он будет называться № 97 «ул. Антонова-Овсеенко - ВАСО».