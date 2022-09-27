Одна из важнейших задач КПРФ сегодня – обеспечить законность в вопросах частичной мобилизации

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В пресс-конференции приняли участие депутаты Государственной Думы: первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин; председатель ЦКРК КПРФ Николай Иванов; секретари ЦК КПРФ Сергей Обухов и Георгий Камнев; депутат от Воронежской области Сергей Гаврилов; первый секретарь ЦК ЛКСМ Владимир Исаков; первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Воронежской областной Думы Андрей Рогатнев.

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Воронежские коммунисты работают эффективно

– Мы выбрали для семинара Воронеж, потому что областная партийная организация эффективно работает в нынешних условиях, может поделиться наработками, – сказал Юрий Афонин.

11 сентября состоялся единый день голосования, и КПРФ в очередной раз показала: она - единственная оппозиционная сила, имеет в регионах энергичные команды кандидатов, которые борются за права наших граждан.

На уровне муниципалитетов Воронежская парторганизация показала второй результат по количеству завоёванных депутатских мандатов. Весомая поддержка избирателей – результат не только кампании, но и системной работы коммунистов.

Значимым событием для участников семинара-совещания стало посещение Воронежского авиазавода. КПРФ добилась принятия закона о стратегическом планировании, лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов выступает за необходимость развития отечественной промышленности, сельского хозяйства.

Посещение предприятия, общение с работниками подтверждают, что при мобилизации экономики мы можем достигать серьезных результатов. Но производственникам необходима поддержка на федеральном уровне, и в этом направлении успешно работает наш депутат Сергей Анатольевич Гаврилов.

КПРФ предлагает реальную программу развития страны и пути решения сложнейших проблем, с которыми сталкивается Россия. Мы видим две ключевых проблемы: технологическое отставание страны и острейшая демографическая проблема.

Главная задача нашей фракции на осенней парламентской сессии – это борьба за то, чтобы бюджет по своим параметрам соответствовал этим вызовам.

Большое значение имела наша акция «Красное знамя Победы», проведенная в Воронеже. Она совпала с прошедшими по стране митингами в поддержку референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Красное полотнище размером 50 на 30 метров, которое мы развернули, – самое большое в мире, акция получилась яркой, несмотря на дождь.

Для развития страны важно сохранение конкуренции в политической жизни, свобода слова. Поэтому один из главных законопроектов, который мы внесём на осеннюю сессию парламента – это Избирательный кодекс РФ. Граждане должны иметь возможность выбирать тех депутатов, которые соответствуют их ожиданиям.

КПРФ будет широко отмечать знаковый юбилей – 100-летие Советского Союза. Работа предстоит большая, наша фракция дружная, и мы получаем серьёзную поддержку со стороны региональных организаций, – сказал первый зампред ЦК КПРФ.

Жители России понимают новую реальность

– КПРФ единственная организация в стране, которая соответствует всем признакам политической партии: фиксированное членство, партийные взносы, структуры в каждом населённом пункте, марксистско-ленинская идеология и мощный лидер, – отметил председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов. – В случае победы коммунистов на выборах федерального уровня нам нужно всего 10-12 часов, чтобы начать реализацию на местах нашей антикризисной программы.

КПРФ в состоянии обеспечить левый поворот, которого ждёт общество.

– Если Государственная Дума проголосует за вхождение в Россию по итогам референдумов новых субъектов, появится качественно иной характер противоборства с Западом и НАТО: мы будем защищать уже российские территории. Это абсолютно новая реальность, – подчеркнул секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

– Недавно было проведено социологическое исследование об отношении к празднованию Дня города в Москве и Воронеже. В Москве, когда шли бои на харьковском направлении, салютовали и веселились, а воронежцы отказались от празднеств.

Опрос показал, что позицию москвичей разделяет только 9%, а воронежцев поддерживает более 40%. Наши граждане понимают новую реальность, и это создаёт базу для мобилизации экономики и переформатирования государственной политики.

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Сохранить память о подвиге предков

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратил внимание на важность семинара для партии, Воронежской области и страны в целом.

– Наш регион, как и Курская, Брянская, Белгородская области, оказался прифронтовым, поэтому нам приходится работать в особых условиях, напоминающих ситуацию Великой Отечественной.

Если бы не последовательная, жёсткая позиция партии, у нас бы не было целых отраслей: авиастроения, электроники, многих отраслей оборонно-промышленного комплекса.

Пример – наш Воронежский авиационный завод. Помимо поддержки производственного процесса, мы занимаемся работой с ветеранами, молодёжью, поддержкой профсоюзной организации, подготовкой рабочих кадров.

Также важнейшая задача – патриотическое воспитание. К сожалению, мы не уделяли должного внимания геноциду мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Ряд судов в других регионах уже принял решения о признании фактов геноцида, сейчас мы готовим материалы для судов в Воронежской и Белгородской областях.

Мы реализуем проект «Подвиг народа». Необходимо сохранить память о наших предках, которые жертвовали собой, сражаясь за Родину.

В селе Вязноватовка Нижнедевицкого района установлена стела с мемориальной доской в честь подвига местного крестьянина Якова Доровских, современного Ивана Сусанина, который завёл полк артиллерийских орудий гитлеровцев в болото.

Скоро будет открыт памятник в селе Урыв Острогожского района, где оккупанты уничтожили сотни мирных жителей.

Мы ведём большую работу по защите прав людей в области имущественных, земельных отношений, пенсионного обеспечения.

Обеспечить права защитников Родины

Секретарь ЦК КПРФ Георгий Камнев рассказал о возросшем значении юридической службы партии.

– На семинаре мы обсудили вопросы прошедшей избирательной кампании, борьбы за честные выборы. Наша фракция вносит в Государственную Думу проект Избирательного кодекса, где все эти моменты отражены. Необходимо создать условия, чтобы на местах избиратели могли выбрать честных, компетентных руководителей, которые помогут наладить жизнь.

Мы защищаем товарищей, которые оказались неугодны буржуазной власти и подвергаются преследованиям. К решению этих вопросов подключается наш депутатский корпус.

Сегодня появляется новая задача – обеспечить защиту прав защитников Родины, социальную поддержку членов их семей.

О молодёжной политике партии проинформировал секретарь ЦК КПРФ, лидер Ленинского комсомола России Владимир Исаков.

– КПРФ работает с молодежью системно. В условиях пандемии коронавируса партия и комсомол проводили масштабный проект «Своих не бросаем»: доставляли продукты, лекарства пожилым людям, нуждающимся семьям. В ЦК комсомола принято решение о создании молодёжно-комсомольских центров поддержки воинов, которые отдыхают после боёв на Донбассе.

– Для нас очень важно укрепление развитие партии, – сказал в завершение разговора Юрий Афонин. – В следующем году много больших избирательных кампаний. В Воронежской области, например, пройдут выборы губернатора, и наша команда будет обязательно участвовать и ставить своей целью победу.

Одной из важнейших задач будет соблюдение законности в вопросах частичной мобилизации. Наша фракция внесла в Государственную Думу проект закона об ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц за отправку в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, не имеющих необходимого оснащения.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении в Госдуме заявил, что мы не можем допустить повторения сценария Первой мировой войны, когда кто-то воевал, а другие набивали карманы. Крупный бизнес должен вкладывать средства в промышленность, оснащение армии.

Чем быстрее произойдет левый поворот, тем скорее мы пройдём испытания, с которыми столкнулась Россия, заключил первый зампред ЦК.

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Сергей Щербаков

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ