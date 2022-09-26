В мэрии Воронежа обсудили ремонт дорог, строительство Остужевской развязки и безопасность школ

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

На еженедельном совещании в мэрии 26 сентября рассмотрели несколько важнейших вопросов. Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая рассказала о ходе референдума для временно проживающих в Воронеже жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей по вопросу вхождения этих территорий в состав Российской Федерации на правах субъектов. По ее словам, голосование проходит в штатном режиме, без каких-либо происшествий.

Мэр Вадим Кстенин затронул тему передачи в концессию Левобережных очистных сооружений. Первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что в настоящее время завершается подготовка документации для заключения концессионного соглашения.

– Это важный для огромного числа горожан проект, многомиллиардные инвестиции должны решить проблему неприятного запаха, а также обеспечить улучшение экологической ситуации. Все предусмотренные законом процедуры завершены, в самые сжатые сроки концессионное соглашение должно быть заключено, – подчеркнул мэр.

Затем Сергей Петрин доложил о ходе ремонта дорог в областном центре. Несмотря на неблагоприятную дождливую погоду, дорожники планируют в ближайший месяц завершить запланированные на 2022 год работы.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается работа по развитию улично-дорожной сети нашего города сразу в нескольких направлениях. К этому моменту обновили покрытие дорог с интенсивным трафиком: улицы Ломоносова (от Тимирязева до Московского проспекта), Комиссаржевской, Кардашова, Куцыгина, дублирующие проезды на участках Московского проспекта и улицы Генерала Лизюкова и другие.

Завешается асфальтирование дорог в частном секторе. В этом году в плане было более 40 улиц, в том числе и в отдаленных городских микрорайонах: улицы Тамбовская, Генерала Ефремова, Природная, Кряжова, Церковная, Тавровская.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Для повышения безопасности движения на отремонтированных дорогах обустраивают искусственные неровности, совмещённые с пешеходными переходами. Например, у школ на улицах Варейкиса, Защитников Родины и Куцыгина.

- По городу в этом году организовали уже 12 таких приподнятых пешеходных переходов, – доложил Сергей Петрин.

Мэр поручил продолжить эту работу системно и на улицах частного сектора. Вместе с асфальтом искусственные неровности появились уже на 30 улицах – на Берегового, Заслонова, Приозерной и других.

– Не секрет, что там, где покрытия не было никогда, с его появлением значительно увеличивается не только количество транспорта, но и его скорость. Это беспокоит горожан, ведь дети в частном секторе привыкли спокойно гулять прямо по улицам. Чтобы люди стихийно не обустраивали искусственные неровности за свой счет и без согласования, нужно эту работу продолжать, поскольку масштабное асфальтирование частного сектора мы будем вести и в следующем году, – поручил Вадим Кстенин.

Отдельно мэр остановился на строительстве Остужевской развязки, где неделю назад открыли движение по новому путепроводу. Глава города поручил организовать все необходимые совещания и согласования с ресурсоснабжающими организациями, чтобы синхронизировать все запланированные работы.

– Там множество сетей, у генподрядчика уже есть все техусловия. Нам необходимо уже сейчас детально разобрать все проблемы с выносом инженерных коммуникаций, запаралеллелить все, что возможно, чтобы не задерживать реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта последних лет, – дал указания мэр.

Главы районов отчитались о ремонте тротуаров и дворов. Почти все работы в них к этому моменту завершены.

Вице-мэр Людмила Бородина напомнила, что с 3 октября в силу вступает закон Воронежской области о госрегулировании в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закон запрещает розничную продажу этой продукции в общепитах площадью менее 70 кв.м, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территориях.

По информации Людмилы Бородиной, в Воронеже функционируют более 130 таких предприятий общественного питания. Из них алкоголь реализуют около 50. Задача городского управления развития предпринимательства и управ районов в мониторинге работы предприятий потребительского рынка будет состоять в передаче данных о выявленных нарушениях в департамент предпринимательства и правоохранительные органы, для принятия мер.

Надежда Савицкая рассказала о завершении торгов по организации горячего питания для начальной школы. В этом году обслуживать воронежские школы будет не один, а два поставщика.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил взять на особый контроль торги на строительство школы в ЖК «Каштановый». Как и учреждение на улице Домостроителей, школа на 1500 мест на улице Покровской будет и проектироваться, и строиться в рамках одного контракта.

– Считаю комплексный подход с проектированием и строительством соцобъектов «под ключ» верным, в таком случае специалистам предстоит трудиться по своему же проекту, что, на мой взгляд, будет способствовать повышению эффективности и темпов работ, а нам облегчит контроль, - отметил Вадим Кстенин.

Завершилось совещание пришедшей из Удмуртии трагической вестью. В связи с событиями, произошедшими в ижевской школе, и в соответствии с поручением губернатора Воронежской области во всех школах Воронежа проверят системы безопасности.

– Наши школы в полном объеме оснащены тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, тем не менее, в сжатые сроки необходимо перепроверить работоспособность этих систем. Любые недостатки должны быть устранены моментально. В ближайшее время собрать всех представителей частных охранных организаций для проведения с персоналом дополнительных инструктажей, аналогично отработать с руководителями школ, – подчеркнул мэр.