Участок защиты Родины для авиастроителей - в заводских цехах

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На днях Филиал ПАО «Ил» - ВАСО посетили участники семинара-совещания руководителей и партактива региональных отделений КПРФ Центрального федерального округа.

Делегация встретилась с руководством предприятия, ознакомилась с работой цеха окончательной сборки, поднялась на борт пассажирского лайнера Ил-96-400М.

Депутаты Госдумы Юрий Афонин, Сергей Гаврилов, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев подробно рассказали о мерах фракции КПРФ для поддержки авиастроения и, в частности, Воронежского авиационного завода.

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Наш авиазавод выстоял в 90-е годы

К заводчанам обратился первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Приятно видеть произошедшие у вас перемены к лучшему. На протяжении всех десятилетий позиция фракции КПРФ в Госдуме и нашего лидера Геннадия Андреевича Зюганова заключалась в поддержке промышленности, развития наукоемких технологий, максимальной ориентации на собственные ресурсы».

Прямая агрессия НАТО и Запада по отношению к нашей стране показала правильность позиции КПРФ. Причина сегодняшних проблем в том, что в 90-е и начале 2000-х уделялось мало внимания развитию отечественной промышленности.

«Тогда наша авиаотрасль была на грани уничтожения. Лоббисты в высоких властных кабинетах продавливали закупки иностранных Боингов и Эйрбасов, вытесняя продукцию отечественного авиапрома. Огромная благодарность вам, заводчанам, что вы сберегли производство. Сейчас ключевая задача – полностью восстановить промышленный потенциал и начать наращивать компетенции авиапрома», - сказал Юрий Афонин.

Как отметил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, решения по частичной мобилизации вызвали определенные вопросы. «Но ваш участок защиты Родины – здесь. Безопасность России зависит не меньше, чем на фронте, от решения задач развития авиапрома», – подчеркнул депутат.

Также он напомнил: в этом году предстоит еще одно важное событие – столетие создания СССР. В декабре КПРФ соберет в Москве представительный форум левых, коммунистических и рабочих партий со всего мира, проведет мощный антифашистский форум.

«Разрешите в лице вашего руководителя Станислава Сергеевича Гретченко наградить трудовой коллектив воронежских авиастроителей медалью в честь столетия СССР», – сказал Юрий Афонин, вручая награду и отметил: пришло время, наконец, применить все лучшее из опыта, наработанного в Советском Союзе.

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За себя и за парней на передовой

Станислав Гретченко от лица всего коллектива воронежских самолетостроителей заверил: будет сделано все, чтобы выполнить задачи, которые поставлены перед ВАСО.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, с которым заводчан связывает многолетнее продуктивное сотрудничество, сообщил, что накануне прошла встреча депутатов с руководством ОАК.

«Приняты решения о брони для работников вашего предприятия. Но это означает одно – интенсивность работы, ответственность и дисциплина должны быть на высочайшем уровне, – сказал Сергей Гаврилов. – Трудиться надо и за себя, и за тех, кто на передовой. Вы работаете на страну, а авиастроение – это один из столпов нашего суверенитета.

Мы, члены фракции КПРФ при работе над бюджетом намерены принять ряд решений по поддержке стратегических отраслей. Кстати, Юрий Вячеславович Афонин был одним из инициаторов закона о создании стопроцентно государственных холдингов для решения стратегических задач развития промышленности».

Парламентарий Сергей Гаврилов напомнил о мерах поддержки стратегически важных предприятий, разработанных его комитетом: опережающем финансировании, льготном кредитовании опорными российскими банками, облегчении тендерных процедур, финансовом оздоровлении.

«Мы надеемся, что в результате принятых мер наш завод оправдает ожидания по развитию производства Ил-96, по выпуску агрегатов для Ил-76, Ил-114, МС-21, SSJ NEW. У завода сегодня есть потребность в рабочих и инженерных кадрах – их необходимо порядка трех тысяч. С ОАК и Минпромторгом мы заявили о содействии приему на работу тех специалистов, которые вынужденно покидают Украину, которые работали в Киеве, Харькове, Запорожье. Мы найдем возможность их поддержать здесь, в Воронеже».

По сложившейся традиции, Сергей Гаврилов отметил благодарностями и «гавриловскими» стипендиями молодых рабочих ВАСО и председателя профкома ВАСО Лидию Щеднову.

Профсоюзный лидер, со своей стороны, поблагодарила Сергея Гаврилова за многолетнее сотрудничество, поддержку работы профсоюзной организации, Совета ветеранов, молодежного совета ВАСО и, конечно, отстаивание интересов отечественного авиастроения на федеральном уровне.

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Приоритет - развитие отечественной промышленности

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев, отметил: несмотря на сложные времена, авиазавод всегда выполнял задачи строительства гражданской и военной авиации, которые перед ним ставились.

Андрей Рогатнев отдельно подчеркнул, что для воронежских коммунистов принимать товарищей, участников семинара из 18 областей ЦФО – большая честь.

«Мы собрались на семинар-совещание, чтобы обсудить итоги избирательных кампаний в ряде регионов, совершенствование работы наших партийных подразделений, решение задач, связанных с частичной мобилизацией. Партия уверенно смотрит в будущее. Наши избиратели поддерживают программу КПРФ по мобилизационной экономике», - отметил Андрей Рогатнев.

Также состоялась встреча большой делегации участников семинара-совещания с руководством ПАО «Ил» - ВАСО. Руководители и партактив региональных отделений КПР, депутаты Госдумы интересовались, помимо производства, удалось ли сохранить трудовой коллектив и соцсферу завода, выполняется ли колдоговор, есть ли взаимодействие с органами власти.

Коммунистам рассказали, что один из сотрудников ВАСО Владимир Калинин - депутат Воронежской городской Думы от КПРФ. С его помощью реализовывается ряд взаимовыгодных проектов. Воронежский авиазавод находится в поле зрения и фракции КПРФ в областной Думе.

На ВАСО работает около 5400 человек, 24% из них молодежь до 35 лет. В 2022 году рост средней зарплаты составил 20%, в июле предприятие вышло на размер средней зарплаты 53591 руб.

Чтобы справиться с вызовами, которые несут западные санкции, ключевым должен быть приоритет развития собственных промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, отметили участники делегации КПРФ.

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С оптимизмом смотрим вперед

Денис Парфенов, депутат Госдумы от КПРФ, участник семинара-совещания, отметил: «В отличие от многих территорий нашей страны, где промышленность уничтожена, а заводские территории отданы под застройку, в Воронеже многие производства сохранились и даже получают развитие. Это касается и Воронежского авиазавода».

Не смотря на сложность ситуации, перспективы самолетостроения и авиационного производства в Воронеже оптимистичны, по мнению парламентариев.

«Отечественные самолеты, производство которых было спасено трудом тысяч рабочих, конструкторов, снова станут основными на наших пассажирских линиях. И не только России, но и всей Евразии», - подытожил Сергей Гаврилов.