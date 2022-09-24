Депутаты горДумы вышли на митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов

Фото Гордумы Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже на Советской площади прошла массовая гражданская патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов, проводимых в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. В ней вместе с тысячами горожан приняли участие депутаты и сотрудники городской Думы.

Русские народы – в одну семью

На Советской площади также собрались работники воронежских предприятий, политических партий, беженцы из Донбасса и ветераны боевых действий. На сцене для них устроили концерт, который подготовили ведущие коллективы региона.

Свою поддержку нашим соседям выразили вице-спикер парламента Воронежа Олег Черкасов, руководитель фракции «Единая Россия» в горДуме Роман Жогов, депутаты Андрей Соболев и Марина Бочарова. Они встали на сторону людей из Донбасса, Херсона и Запорожья, которые сейчас голосуют за судьбу своих территорий и которые больше не хотят жить под обстрелами.

Фото Гордумы Воронежа Фото: Предоставлено

Заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов подчеркнул в своем выступлении, что референдум – важный шаг. Он позволит объединить русские народы в одну большую семью.

– Безусловно, это облегчит в дальнейшем жизнь и придаст уверенности жителям этих регионов в безопасности, в завтрашнем дне, возможность гражданам новых территорий России получить образование, найти работу, устроить мирную жизнь, – подытожил Олег Черкасов.

И добавил:

– На исторических примерах мы видим, что русский народ всегда забывал о «частном» перед лицом общей угрозы. Мы становились единым целым, защищая свою страну и ее будущее.

Фото Гордумы Воронежа Фото: Предоставлено

Показать врагам нашу сплоченность!

Присутствующий на мероприятии Роман Жогов не остался в стороне. Он подчеркнул, что в рамках акции «Своих не бросаем» на Советской площади собрались тысячи воронежцев.

– Они показали, что солидарны тем людям, которые сегодня определяют свою судьбу. Мы солидарны с ними. Сейчас мы все должны показать нашим врагам сплоченность и силу, не только в защите национальных интересов, но и в поддержке людей, не желающих мириться с фашизмом и обратившихся к нашей стране за помощью, - резюмировал Роман Жогов.

Как можно проголосовать в Воронежской области?

Напомним, пять дней – с 23 по 27 сентября 2022 года – проходит голосование. Жители Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, а также временно проживающие на территории Воронежской области, смогут поучаствовать в референдуме. Он проводится по важному вопросу: о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта.

Кстати, участки для голосования оборудованы в каждом муниципальном районе и городском округе нашего региона, в том числе и в Воронеже. В областном центре он расположен на улице 9 Января, 108. Информацию с адресами пунктов и временем проведения процедуры также разместили на сайте избиркома. Помимо этого, проголосовать беженцы могут в пунктах временного размещения. Туда приедут члены избирательных комиссий.