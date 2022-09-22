Соцобъекты ЛНР будут восстановлены в срок

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По поручению регионального правительства застройщик участвует в восстановлении соцобъектов в подшефном для Воронежской области Марковском районе Луганской народной республики.

Напомним, что 7 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал документы о сотрудничестве с тремя районами ЛНР. Соглашение включает в себя восстановление социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры трех районов, гуманитарную помощь населению и развитие общественной жизни.

Домостроительный комбинат первым поддержал инициативу власти и направил строителей в служебную командировку в ЛНР. Сотрудники компании на месте провели тщательное техническое обследование восьми объектов социального назначения, составили дефектные ведомости. На объектах были сформированы сводные бригады из рабочих ДСК местных жителей, организована поставка стройматериалов.

Учитывая важность занятости местного населения, по просьбе главы администрации Марковского района была проведена работа по мобилизации местных трудовых ресурсов, имеющих опыт строительства. Из-за отсутствия работы ранее им часто приходилось уезжать на заработки и на долгое время разлучаться с семьей.

– Местными строителями мы довольны: ребята все опытные, прошли до нас Москву, Сочи, Петербург, в стройке понимают, и работать с ними комфортно, – отметил профессионализм и ответственность луганских специалистов прораб Алексей Боев.

На первом этапе строителям предстояло восстановить 5 объектов — две школы, ФАП, детский сад и корпуса больницы.

По словам генерального директора компании ДСК Андрея Соболева, решение было непростым:

– ДСК всегда работает в очень напряженном темпе. У нас за плечами большой опыт и сильная команда, но важно было объективно оценить наши ресурсы и понять, сможем ли мы в кратчайшие сроки – буквально за 1,5-2 месяца – решить тот объем задач, который перед нами был поставлен губернатором и правительством Воронежской области.

Руководитель компании добавил, что уже в процессе, появлялись дополнительные объемы работ, так как здания не ремонтировались более 30 лет. Поэтому выдержать тот график, который был изначально заявлен, оказалось еще сложнее, чем планировалось.

– Однозначно скажу, что все эти задачи в такие сроки невозможно было бы решить без поддержки губернатора А. В. Гусева и административного ресурса первого лица области. Мобилизация, четко выстроенная система взаимодействия, слаженность, оперативность принятия решений и высокая ответственность всех участников процесса помогла в кратчайшие сроки (час-полтора) получать необходимые согласования, которые в стандартном режиме могут затягиваться на недели, – отметил Андрей Соболев.

К 1 сентября строительная компания успешно завершила капитальный ремонт гимназии и детского сада и в пгт Марковка, а также гимназии в с. Бондаревка, обновил пищеблок в Марковской средней школе.

В Марковской гимназии силами строителей отремонтированы спортивный и актовый залы, пищеблок, восстановлена полноценная работа системы вентиляции.

По словам директора гимназии Алины Воробьевой, капитальный ремонт учреждению требовался давно. В школе учатся более четырехсот детей – все они рады произошедшему обновлению.

– У нас очень активные дети как в творческом, так и в спортивном плане. Есть даже идея открыть в гимназии свой спортивный класс. Наш спортзал очень востребован – здесь проводят не только уроки физкультуры, но и тренировки спортшколы, расположенной по соседству. Аналогичная ситуация и с актовым залом: на базе гимназии работает детский центр творчества, который также проводит на нашей площадке репетиции и мероприятия. Как видите, капитальный ремонт будет полезен не только для самой гимназии, но и, фактически, для всех активных детей района, – подчеркнула Алина Воробьева.

В детском саду «Колосок» на 240 детей восстановлены входные группы, полностью заменена кровля, выполнено благоустройство дворовой территории.

В Бондаревской гимназии проведен капитальный ремонт спортзала, душевых, пищеблока, учебных классов, а также ремонт кровли и вентиляции.

В День знаний строители получили слова благодарности от администрации Марковского района, от учителей и учеников, которые начали новый учебный год в обновленных зданиях.

В ходе капитального ремонта лаборатории Марковской центральной районной больницы проведено обустройство внутренних помещений, восстановлена система вентиляции, водоснабжения и канализации, заменена электропроводка, восстановлен фасад и входные группы, организована поставка мебели и медоборудования для обеспечения приема граждан.

Аналогичные работы выполняются в инфекционном корпусе больницы. Здесь сложности связаны с необходимостью поэтапного осуществления ремонта, так как медучреждение не прекращает работу и продолжает прием больных.

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Бондаревка включал в себя полную замену кровли, ремонт помещений с заменой канализации и водопроводной разводки; организацию внутренних помещений (душевых, санузлов), а также вспомогательных помещений – гаража для автомобилей скорой помощи.

Строители также завершили ремонт помещений центрального дома культуры и районного ДК, где будут организованы избирательные участки для проведения референдума.

Восстановительные работы в ЛНР продолжаются.