Новая памятная дата внесена в закон Воронежской области

фото: Воронежская областная Дума

16 декабря жители региона отметят день начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков.

- Именно в этот день в 1942 году войска Юго-Западного и Воронежского фронтов начали наступательную операцию «Малый Сатурн», которая положила начало освобождению области, — напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» принадлежит особое место в освобождении Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков — она стала первой, положившей начало освобождению области. В результате наступательных действий в направлении Тацинская, Морозовск, Ново-Астахово фронт противника был разорван на 340 км, враг понес существенные потери в живой силе и технике и был вынужден отказаться от дальнейших попыток деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Центром операции был Осетровский плацдарм, находящийся на территории Верхнемамонского района Воронежской области.

День начала операции 16 декабря ежегодно отмечается жителями Верхнемамонского, Богучарского и Кантемировского районов, а также прилегающих районов Ростовской и Волгоградской областей, как День памяти павших воинов.

- Понимая важность знаменательной даты, по предложению организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» было принято решение о внесении соответствующего изменения в Закон Воронежской области «О памятных датах Воронежской области», — пояснил Владимир Нетёсов.