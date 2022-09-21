Игорь Артамонов: К выполнению поручений главы государства мы приступили незамедлительно

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл совещание, посвящённое организационным вопросам частичной мобилизации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

На встрече присутствовали военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, руководители районных военных комиссариатов, по видеосвязи в совещании приняли участие главы всех муниципалитетов.

В ходе совещания губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех поставленных задач по проведению частичной мобилизации. Главам района дано поручение оказывать всю необходимую помощь военным комиссариатам, в том числе в части проведения разъяснительной работы.

«К выполнению поручений главы государства мы приступили незамедлительно, определили первоочередные задачи, которые будут выполнены в срок и в полном объёме», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.