В Нововоронеже состоялся забег Атомных городов

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Отличная погода способствовала хорошему настроению. На городском стадионе «Старт» разминались и готовились показать свои лучшие результаты ветераны и сотрудники Нововоронежской атомной станции, работники городских организаций и предприятий.

«Для нас это уже старая традиция, раньше мы проводили «Осенний марафон», который плавно перешёл в «Забег атомных городов» и проходит с большим энтузиазмом. Очень приятно видеть здесь и ветеранов и молодёжь, и я всем им желаю только победы», – поделился впечатлениями председатель профкома Юрий Бабенко.

Регистрацию на забег прошли более 70 человек, что на полтора десятка больше чем в прошлом году. Спортсменов разделили на возрастные группы, до 30, 40 и 50 лет и старше этого возраста. Мужчины и женщины бежали раздельно. Таким образом, всего прошло 8 забегов. Каждый год дистанция увеличивается на 1 метр, в этом году она составила 2022 метра. Для многих это стали уже традиционные семейные соревнования..

«У нас в семье любят спорт. Сегодня бежит и мой папа и мой муж, свекровь пришла за нас поболеть. Не ожидала что я выиграю в своей категории, но сегодня у меня получилось стать первой, мой результат 9 минут 5 секунд», – рассказала победитель одного из забегов, специалист УПТК Елизавета Гусева.

Победители забегов в каждой возрастной группе были награждены грамотами и призами от организаторов соревнований — профсоюзной организации Нововоронежской АЭС. Но, как и обещали организаторы, проигравших не было. Все участники соревнований получили в подарок сувениры на память.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС