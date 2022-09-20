При поддержке АЭС в Нововоронеже прошел турнир по баскетболу 3х3

Автор фото- Евгения Шашова

Мероприятие прошло в рамках реализации спортивного социально значимого проекта «Атомная энергия спорта». Его цель — привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни.

Участие в турнире приняли двенадцать детско-юношеских и шесть взрослых команд.

Детско-юношеские команды были представлены несколькими возрастными категориями. Среди юношей 2007-2008 года рождения первое место заняла команда «Крипс». У девушек золото взяла команда «Старт». Среди юношей 2009-2010 года рождения в победители вышла команда «СОШ №4». Среди девушек лучшей оказалась также команда школы №4 - «СОШ №4».

Самыми результативными игроками турнира стали Артем Гализин, Софья Сырова, Иван Денисов и Варвара Буракова. Им вручили Кубки и дипломы.

Между взрослыми командами развернулась не менее жаркая борьба. За право стать победителем боролись команды, в которых выступили работники Нововоронежской АЭС, нововоронежского филиала АО «Атомэнергоремонт», Опытно-демонстрационного центра по выводу энергоблоков из эксплуатации, а также студенты Нововоронежского политехнического колледжа. В итоге Кубок за первое место получила команда атомщиков «Псы». Отдельно за отличную игру отметили Андрея Гриднева, Константина Лаптиева, Ивана Симонцева, Никиту Дергачева, Владислава Селезнева.

«Турниры по баскетболу 3х3 мы проводим регулярно и уже не представляем нашу спортивную жизнь в городе без этой замечательной игры. Ведь чтобы заниматься баскетболом 3х3, нужно всего одно баскетбольное кольцо и минимальное количество участников. Игра набирает все большую популярность, у нее находится все больше сторонников», - сказал судья соревнований, работник Нововоронежской АЭС Игорь Величко.

Организаторы Кубка Концерна «Росэнергоатом» по баскетболу 3х3 - «Центр современных спортивных технологий» Концерна «Росэнергоатом», администрация г. Нововоронежа, Нововоронежская АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС