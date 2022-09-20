Миша Гребенщиков обвинил воронежский хор в пошлости, а те ответили ему булками

скриншоты из соцсетей

Забавный мини-скандальчик образовался в соцсетях после празднования Дня города. Эстрадный хор Fermata поздравил родину песней про Воронеж в своем аккаунте (поскольку само празднование в реале отменили). Но неожиданно на видео забрел Миша Гребенщиков (уроженец Воронежа, участник «Фабрики звезд», а ныне музыкальный продюсер) и разнес его в комментариях в пух и прах. В своей тираде известный музыкальный деятель, вышедший в Москву из Воронежа, намекнул молодым ребятам, что их песня написана в стилистике давнего прошлого и отдает нафталиновым провинциализмом, не говоря уж о костюмах и движениях.

- Воронеж находится всего 550 км от Москвы, а на картинке будто за 10000 км. Город меняется, а люди нет. Хорошо петь - это не значит быть интересным. Жалко, что кто то на безвкусие тратит деньги, пилит бюджеты и выдает такой провинциализм, живя в столице Черноземья ) Песня из пальца наивная, но больше всего непонятны лица, косухи и сам видеоряд, - обрушился автор хитов «Булки» и «Танцы-обниманцы». - Вот такую пошлость, я так понимаю, кто-то поддерживает, заказывает и дает деньги, а реально одаренные люди, реальные творческие не имеют доступа даже к местным радиостанциям, где годами сидят царьки, возомнившие себя музыковедами. Эпоха Михаила Сергеева ушла и с ним таланты и шоу. Михаил помогал музыкантам и давал им работу. Тут запах повзрослевших «Волшебников двора», только еще с большей ложкой нафталина ) Хватит глумиться над родным городом, ищите таланты и ставьте у руля реальных творческих людей...

скриншот из соцсетей

Худрук коллектива Юлия Булавинцева в долгу не осталась и припомнила Гребенщикову «мои батоны, они же булки», мол, не ему судить о текстах. Более того, хор тут же записал небольшое видео с выпечкой, кидая плюшки в объектив.

скриншот из соцсетей

Воронежцы в комментариях поддержали молодых земляков.

Правда, один из комментаторов предложил сравнить песни про Воронеж – от Fermata и Миши feat MC SHayon, там, кстати, классный рэп...