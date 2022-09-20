Последние новости Воронежа на 20 сентября 2022 года: новый путепровод на Остужева, закрытие моста под Рамонью и школьники на карантине

Мост в Новоживотинном. Фото: Максим ГОРОХОВ

Движение по новому путепроводу на улице Остужева в Воронеже открыли 19 сентября. Последние две недели дожди не позволяли дорожникам завершить работы необходимые для переключения автомобильных потоков на новый объект. Движение перевели в районе 17 часов. Водителей просят в первые дни быть аккуратными и внимательным. С новой схемой движения можно ознакомиться по ссылке.

Движение по мосту через Дон в Рамонском районе закроют с 1 октября. Об этом вновь напомнил департамент дорожной деятельности Воронежской области. Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода. Работы начались в июле и должны закончиться в декабре 2023 года. Объезд в это время будет осуществляться через мостовой переход в Семилукском районе. Для пропуска транзитного транспорта грузоподъемностью не более 10 тонн организовано реверсивное движение по наплавному мосту. Он установлен в селе Новоживотинное.

На карантин по ОРВИ закрыли 100 классов в 20 воронежских школах. В мэрии отметили, что ситуация не является критичной, поскольку в областном центре 6117 классов в 120 средних учебных заведениях. По санитарным нормам, учебная деятельность приостанавливается, если 20% и более детей отсутствует на занятиях из-за болезни. Как и в прошлые годы, на входе в школах используются утренние фильтры. Это должно помочь обеспечить санитарную безопасность.

Елена Малышева сняла в Воронеже новый выпуск передачи «Жить здорово». Они прошли на корабле-музее «Гото Предестинация». Еще Малышева сходила посмотреть картины в музей имени Крамского. Кроме того, телеведущую заметили возле зоопарка, а также на спектакле в театре оперы и балета - звезда побывала на оперетте «Сильва».