В Воронеже бдительные жильцы многоэтажки помогли задержать воров лифтового оборудования

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Один звонок на пульт дежурному

Эта история произошла в одной из многоэтажек, расположенных на улице Перехоровича, в Воронеже. Подозрительных незнакомых мужчин, выносящих детали разобранного лифта из подъезда, заметили жильцы. Они позвонили на пульт дежурному службы быстрого реагирования «Крепость», поскольку дом находится на их обслуживании. Прибывшие на место сотрудники ГБР помогли предотвратить попытку кражи. В результате были задержаны злоумышленники «с опытом». На нарушителей составили акт и передали в руки полиции. Их ждет заслуженное наказание.

О компании «Крепость» хорошо знают в Воронеже, поскольку она обеспечивает видеонаблюдением многие многоквартирные дома города. А чуть более двух лет назад организация запустила для клиентов дополнительную услугу по охране их имущества. За это время она показала свою эффективность. И теперь практически все новые объекты помимо видеонаблюдения находятся еще и под охраной.

Конечно, как отметили в компании, жильцы могут выбрать какую-то одну услугу: либо видеонаблюдение, либо охрану. Но в этом случае страдает качество предоставленного сервиса безопасности. Без видео нет возможности зафиксировать преступление или подозрительных людей, а без охраны нельзя вызвать в случае необходимости группу быстрого реагирования.

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Мгновенная реакция

В многоэтажке на Перхоровича, 11 проводился капитальный ремонт – меняли трубы, электропроводку и лифты, пережившие уже два раза свой срок эксплуатации. По планам Фонда капитального ремонта это должны были делать только в 2028 году, но, благодаря активности старшей по дому пенсионерке Валентине Дмитриевне Вахтиной, сроки удалось сдвинуть. Жильцы, посоветовавшись, решили организовать после этого видеонаблюдение и охрану, обратились в компанию «Крепость». Особенно их заинтересовала услуга выезда группы быстрого реагирования. И за два года во дворе многоэтажки стало тихо и спокойно.

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– У них офис рядом с Юго-Западным рынком. По звонку они быстро приезжают до нас, это очень удобно. Сколько было случаев, когда пьяная компания шумит под окнами. Звонишь на пульт дежурному, они смотрят по камерам: «Видим, выезжаем!». И через пять минут на месте, - поделилась Валентина Вахтина.

К «глазам» добавили «руки»

В чем суть дополнительной охраны? Раньше камеры видеонаблюдения только фиксировали нарушения, и нередко жители сетовали, что это не столь эффективно. Сейчас все изменилось. Теперь каждая квартира получает возможность защитить себя от злоумышленников всего за 30 рублей в месяц.

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– Полиция выезжает, когда преступление уже совершено или совершается, а если у нас заключен договор, то это значит, что мы охраняем ваше имущество. Если кто-то, не внушающий вам доверия, зашел на территорию дома, мы уже имеем право вмешаться, - рассказал директор компании «Крепость» Яков Милюков.

Любой житель дома, с которым заключен договор обслуживания, имеет право позвонить в дежурную часть и пожаловаться на шумные компании или подозрительных людей возле подъезда, сообщить о драке во дворе или агрессивных соседях, и на место приедет группа быстрого реагирования.

– Нашим клиентам не нужно разговаривать с пьяными хулиганами на лестничной клетке или во дворе, просить их вести себя тише. Для этого у нас есть специально обученные и весьма убедительные переговорщики. К «глазам» мы добавили еще и «руки», - пояснил Яков Милюков.

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Спасение от мошенников

Еще один пример – случаи мошенничества посредством поквартирного обхода. Раньше аферисты часто наведывались в воронежские многоэтажки и обманывали пенсионеров. Установленные видеокамеры их напугали на время. Затем снова мошенники стали появляться.

– Нам звонят бдительные пенсионеры и говорят: «У нас подозрительные люди ходят по квартирам». Сотрудники ГБР приезжают, останавливают их, интересуются, кто они. Уже после этого простого вопроса люди разворачиваются и убегают. И больше в этот дом не возвращаются, – делится Яков Милюков.

Плюс, если подписан договор об охране дома, то по закону компания имеет право ставить под сигнализацию даже двери подвалов, и никто туда без надобности не войдет. Сегодня и такая функция стала актуальной, поскольку комплексная профессиональная охрана дома – это в наши дни необходимость.

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