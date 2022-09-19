Нововоронежская АЭС отправила хоккейную дружину «Росэнергоатома» за победами

Фото- Ольга Мартынова

Стратегическая программа Концерна «Росэнергоатом» «Атомная шайба» по развитию хоккея в городах расположения атомных станций страны наполняется конкретным содержанием. В Электроэнергетическом дивизионе «Росатома» это первый коллектив столь высокого уровня в игровых видах России. «Протон» призван помочь перспективным молодым хоккеистам атомной отрасли выйти на профессиональный уровень.

«Продолжаем планомерное движение к признанию наших усилий на ниве развития спорта. Надеюсь, что не за горами впечатляющие успехи. Мы со своей стороны готовы обеспечить «Протону» комфортные условия для работы. Вперед, за победами!» - обратился к хоккеистам и тренерскому штабу директор Нововоронежской атомной станции Владимир Поваров.

Перед стартом хоккейного сезона руководство НВ АЭС провело встречу с командой. Сначала была организована экскурсионная программа, затем в Информационном центре НВ АЭС директор в торжественной обстановке вручил каждому спортсмену игровые свитера «Протона» и подарки. А руководитель ледовой дружины Антон Телешев от коллектива выразил благодарность атомной станции за поддержку и презентовал директору Владимиру Поварову фирменный именной свитер «Протона».

«В Нововоронеже созданы отличные условия. В нашем распоряжении при подготовительной работе Ледовая арена «Остальная» и стадион «Старт». Турнирным стимулом для «Протона» является попадание в плей-офф. А еще постараемся сделать свою работу так, чтобы Нововоронеж «заболел» хоккеем!» - поделился планами главный тренер «Протона» Александр Сырцов.

Справка

Стартовый матч сезона «Протон» выиграл у кирово-чепецкой «Олимпии» со счетом 4:3 по буллитам. В Восточном дивизионе НМХЛ нововоронежскому коллективу предстоит конкурировать с десятью клубами из: Кирово-Чепецка, Пензы, Белгорода, Саратова, Липецка, Междуреченска, Глазова, Курска, Новочебоксарска и Боброва. Для выхода в плей-офф необходимо войти в восьмерку.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС