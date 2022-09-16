Жители Воронежской области стали в полтора раза больше брать потребительские кредиты

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Воронежцы стали в полтора раза больше брать потребительских кредитов. Так, по итогам августа 2022 года клиенты ВТБ в регионе оформили кредитов займов наличными на сумму 1,5 млрд рублей. Это на 58% превышает показатель июля. Всего с января по август жители региона получили более 12,6 тыс. потребительских кредитов на 5,1 млрд рублей.

В последний месяц лета в целом по стране продажи кредитов наличными в банке по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тыс. кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тыс. на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до половины своей платежной нагрузки. За первый месяц ею воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали кредиты на 6,8 млрд рублей.

– Выдачи кредитов наличными в Воронежской области растут пятый месяц подряд. Причем только за июль и август было выдано в два раза больше – 2,4 миллиарда рублей, чем за весь второй квартал. Причиной такого интереса к потребительскому кредитованию послужило снижение ставок по банковским продуктам, последовавшее за снижением ключевой ставки, и отложенный спрос первого квартала, – отметил Владимир Пенин, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Воронежской области.