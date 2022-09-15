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Также эксперт компании выступит спикером и расскажет участникам о возможностях применения аналитики big data от мобильного оператора.

Tele2 стала партнером VIII Управленческой платформы имени В.Н. Эйтингона, которая пройдет 16 сентября в гостинице Marriott. Площадка соберет представителей федеральных министерств и ведомств, делегаций из субъектов РФ и ведущих экспертов для обсуждения вопросов в области управления в государственном секторе и различных сферах социально-экономической жизни регионов.

В рамках платформы запланированы деловые мероприятия, в частности проведение открытых диалогов и биржи контактов, а также работа профильных секций. Одним из спикеров выступит Татьяна Сазонова, старший менеджер по внедрению продуктов больших данных Tele2. Она расскажет о применении телеком-аналитики для принятия управленческих решений. Участники узнают о том, как на основе обезличенных данных можно создавать новые продукты, влияющие на качество жизни и оперативность многих процессов. Также эксперт поделится кейсами использования аналитики big data для анализа туристических потоков и развития инфраструктуры городов, например, для оптимизации маршрутов городского транспорта и строительства парковок.

Управленческая платформа проводится с 2014 года. В этом году организаторами стали правительство Воронежской области и Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

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