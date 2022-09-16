Последние новости Воронежа на 16 сентября 2022 года: «заминированные» кошельки, программа Дня города и маски в госучреждениях

Воронежцам рассылают в мессенджерах фейковые сообщения о заминированных предметах на улицах. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Губернатор Александр Гусев рекомендовал ввести масочный режим в учреждениях, подведомственных правительству Воронежской области. Так чиновники планируют защитить от ковида население, которое обращается в ведомства. По расчетам регионального департамента здравоохранения, пик текущей волны коронавируса будет достигнут в течение ближайших двух недель. Дальше ожидается спад заболеваемости.

Воронежцам рассылают в мессенджерах фейковые сообщения о заминированных предметах на улицах. Якобы единая диспетчерская служба предупреждает о диверсантах, которые помещают бомбы в небольшие предметы - кошельки, игрушки, телефоны, а затем подкидывают их в людные места. В правительстве региона эту информацию назвали фейковой. Подобные сведения распространяют, чтобы вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панику среди мирного населения. Однако если вы заметили на улице странный предмет – звоните в полицию или 112.

Стали известны мероприятия, которые пройдут в Воронеже в День города. 17 сентября праздник состоится в усеченном формате, так как губернатор отменил массовые гуляния и салют. Так, с 10 утра до шести вечера на Карла Маркса пройдет выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. В Кольцовском сквере до 15 часов разместятся рисунки учащихся воронежских детских художественных школ и книжная выставка. У здания Агропрома будет возможность сфотографироваться на фоне декораций, посвященных 350-летию Петра I. Кроме того, с 9.00 до 21 часа воронежцы смогут погулять по перекрытому от транспорта центру города.

В Доме Тулиновых в центре Воронежа разместится государственная академия спорта. Решение о его передаче в оперативное управление вузу приняли в федеральном правительстве. Об этом сообщил ректор академии Александр Сысоев. Перед переездом здание планируют отремонтировать. В частности, приведут в порядок внутренние помещения. Александр Сысоев предположил, что новый корпус в Доме Тулиновых будет готов не раньше второй половины 2023 года. Сейчас у спортивного вуза есть два здания со спорткомплексами: первый на улице Карла Маркса, второй на Среднемосковской.