Спортивные выходные в Воронежской области: Кросс наций, лучшие конники, универсальный бой и «Гонка на почетный флаг» гребцов

"Кросс наций" могут пробежать все желающие, нужно только предоставить справку от врачей и страховку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящие выходные в Воронежской области будут богатыми на спортивные события. В субботу, 17 сентября, в 11.00 в Воронеже в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) стартует «Кросс нации 2022», проводимый в рамках Всероссийского дня бега. Организаторы планируют, что в нем будут участвовать не менее 450 человек. Кроме того, в районах пройдут аналогичные соревнования в Новой Усмани, Анне, Лисках и Бутурлиновке. 1000 метров пробегут мальчики и девочки в возрасте до 9 лет. Участники постарше преодолеют дистанции побольше: от 4 до 12 километров (самая длинная дистанция – для мужчин 2002 г.р. и старше).

Для участия в «Кроссе наций» еще можно заявиться 17 сентября в «Олимпике» с 9.00 до 10.30. С собой нужно иметь пакет документов: паспорт или свидетельство о рождении, медицинский полис, справку-допуск врача и оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. После прохождения комиссии по допуску все получают номера (их, кстати, можно оставить себе на память о забеге) и заполняют карточки участников. Кубки получают не только победители, но и самые старший и юный участники Кросса.

17 и 18 сентября в конно-спортивном клубе «Яменская слобода» в Рамонском районе (Семилукский лесхоз, Подгоренское лесничество, урочище «Подгоренская дача») пройдут финал Кубка Воронежской области и областные соревнования по конкуру (преодолению препятствий в виде столбов). Посмотреть, как элегантно прыгают всадники и их лошади, можно будет и в субботу, и в воскресенье, начиная с 10.00.

Соревнования лучших конников области пройдут в клубе «Яменская слобода». Фото: fksr.org

Также состоится много гонок гребцов на байдарках и каноэ. 17 сентября в Воронеже на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2 в) пройдут чемпионат области и областные соревнования «Кубок Стайера». Начнутся они в 9.00. А 18 сентября в рамках празднования Дня города около 300 гребцов будут соревноваться в «Гонке на почетный флаг». Она также стартует в 9.00.

На акватории водохранилища на Димитрова в ближайшие выходные можно увидеть много захватывающих гонок гребцов. Фото: canoesport.ru

17 сентября в Новоусманском районе состоится крупный областной турнир по универсальному бою. Около 100 спортсменов, занимающихся этим пока еще экзотическому виду единоборств, покажут свое мастерство в поселке Отрадное в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежный» (ул. 50 лет Октября, д.№ 41А). Соревнования стартуют в 12.00.

Универсальный бой в Воронежской области развивается бурно. На днях наши ребята завоевали медали на первенстве мира. Фото: cspsk-vrn.ru

17 и 18 сентября в спорткомплексе «Гран-При» (улица Ворошилова, 1А) пройдут завершающие старты всероссийских соревнований по скалолазанию. Спортсмены будут состязаться в преодолении очень сложных дистанций (так называемая «трудность»). В субботу, начиная с 10.00, состоятся квалификационные соревнования, в воскресенье с 10.00 – полуфиналы, а в 16.00 - финал.

В выходные скалолазы будут соревноваться в преодолении трудных дистанций. Фото: Федерация скалолазания России ВКонтакте.

Будет на что посмотреть и любителям баскетбола. 17 и 18 сентября в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (улица Цимлянская, 3а) состоятся заключительные игры первенства России среди ветеранов. Мужчины и женщины от 40 лет и старше покажут, что опыт тоже кое-что значит в умении обращаться с оранжевым мячом. Пусть скорости будут и не запредельные, но азарта и желания точно будет в достатке. Баскетбольные баталии в субботу начнутся в 9.30, а в воскресенье – в 8.00.

В "Согдиане-СКИФ" тряхнут стариной баскетболисты от 40 лет и старше. Фото: russiabasket.ru

17 и 18 сентября поклонникам спортивного ориентирования стоит понаблюдать за чемпионатом и первенством ЦФО, а также областными соревнованиями. Они пройдут в субботу в лесополосе в микрорайоне Шилово недалеко от школы № 92 (начало в 11.00), а в воскресенье в 10.00 место стартов – напротив «Олимпика», вглубь Яменского лесхоза, за железной дорогой. Участвовать в забегах, где помимо быстроты, нужно еще и умение правильно выбирать маршрут, будут около 200 спортсменов.

На соревнования по спортивному ориентированию приедут сильнейшие спортсмены ЦФО. Фото: rfsolokomotiv.ru

17 сентября в Воронеже пройдут еще одни соревнования для любителей единоборств. В СШОР № 33 (Бульвар Победы, дом № 17Б) состоится первенство области по дзюдо для спортсменов до 21 года. В соревнованиях будут участвовать 120 юниоров и юниорок. Начнутся они в 15.00.

От юниоров и юниорок ждем зрелищного дзюдо. Фото: Федерация дзюдо Воронежской области, ВКонтакте.

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