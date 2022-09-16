В Нововоронеже отметили победителей муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!»

Фото- Ольга Мартынова

В Думе г. Нововоронежа состоялось чествование победителей и призеров муниципального этапа VII Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», который проводится по инициативе Общественного совета госкорпорации «Росатом» при поддержке Нововоронежской АЭС.

Цель конкурса — через творческие работы школьников интересно и познавательно рассказать о героях-созидателях, представителях старшего поколения, которые строили и развивали города атомной отрасли.

В этом году конкурс проходил по двум номинациям. В номинации «Комикс о Созидателе» юные художники должны были изобразить событие из жизни созидателя в виде серии рисунков, объединенных сюжетной линией. В номинации «Один в один с созидателем» ребятам предлагалось воспроизвести образ героя по архивной фотографии.

Нововоронежские школьники прислали на конкурс 60 работ. Героями творческих работ стали учителя, строители, инженеры, врачи, работники культуры, - словом, интересные люди разных возрастов и профессий.

В итоге конкурсная комиссия определила 18 победителей муниципального этапа, которым в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные подарки. Призером федерального этапа стала ученица школы №1 г. Нововоронежа. Вероника Сорокина заняла 2 место в номинации «Комикс о Созидателе», красочно и интересно рассказав о своем папе Александре Александровиче Сорокине, работающем шефом-инженером в АО «Силовые машины».

«Конкурс объединяет поколения ветеранов и юных ребят, воспитывает патриотизм и уважение к истории, пробуждает гордость за свою малую Родину. Участники конкурса — это настоящие созидатели, за молодежью — наше будущее. Нововоронежцы всегда активно участвуют в конкурсе и показывают отличные результаты. Вместе мы пишем живую летопись нашего города», - сказал глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

На мероприятии отметили благодарностями и наставников, которые помогали участникам с подготовкой творческих работ, а также классных руководителей и педагогов, отвечающих за воспитательную работу в школах.

Справка.

В этом году конкурс «Слава Созидателям!» проходил в 22 атомных городах в онлайн-формате. Его организатором выступил союз организаций атомной отрасли «Атомные города» при поддержке госкорпорации «Росатом». На федеральный этап из разных городов поступило 395 работ, из которых 10 стали победителями.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС