Специалисты Госатомнадзора Республики Беларусь прошли стажировку на Нововоронежской АЭС

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Белорусская АЭС с двумя энергоблоками с ВВЭР-1200 – первая атомная электростанция в Республике Беларусь (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»). Подобные энергоблоки уже более 5 лет успешно эксплуатируются в Нововоронеже.

На Нововоронежскую атомную станцию инспекторы Госатомнадзора Беларуси приехали по приглашению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Цель — изучить опыт Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ДМТУ) и НВ АЭС по проведению контрольно-надзорных мероприятий во время плановых и внеплановых ремонтов тепломеханического оборудования систем, важных для безопасности.

Белорусские специалисты на практике ознакомились с российскими подходами к государственному надзору по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС. В ходе экспертных консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных подготовкой персонала, совершенствованием законодательства и др.

«Нововоронежские атомщики накопили большой опыт и готовы тиражировать его коллегам из других стран, оказывая всю необходимую консультационную поддержку по вопросам, связанным с обслуживанием АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами», - сказал начальник отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества Нововоронежской АЭС Сергей Нистратов.

Справка.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт находится вблизи г. Островец. Это первая в Беларуси атомная электростанция. Построена она по российскому проекту поколения «3+», который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Энергоблок №1 Белорусской был введен в эксплуатацию в 2021 году. Энергоблок №2 - находится на этапе физического пуска.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС