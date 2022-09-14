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Общество14 сентября 2022 16:04

Воронежский губернатор о Владимире Сунгоркине: «Он был блестящим журналистом и удивительным человеком»

Александр Гусев выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомолки»
Мария Щербакова
Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался во время экспедиции

Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался во время экспедиции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежский губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи со смертью генерального директора, главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина в своем телеграм-канале.

- С глубокой печалью воспринял известие о неожиданной кончине Владимира Николаевича. Он был блестящим журналистом, одним из лучших в нашей стране медиаменеджеров и удивительным человеком. С его именем связана целая эпоха в истории России и ее всенародной газеты, - заявил Александр Гусев.

По словам губернатора, Владимир Сунгоркин был интересным и на заре карьеры, когда делал репортажи со строительства БАМа, и в качестве руководителя крупнейшего федерального холдинга, в значительной мере формирующего информационную повестку и Воронежской области.

- Выражаю искреннее сочувствие родным и близким Владимира Николаевича, а также коллективам головной и воронежской редакций любимой «Комсомолки», - добавил глава региона.

Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции в среду, 14 сентября. Свои соболезнования выразили президент Владимир Путин и писатель Александр Лапин.

Общество: ВОПРОС ДНЯВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»