Депутаты Гордумы: «Не должно быть коттеджей на месте детских лагерей в Воронеже»

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Депутаты городской Думы на прошедшем Совете вновь обсудили проблемы, возникшие в ходе работы над концепцией развития образовательно-оздоровительной платформы на базе детских лагерей, расположенных в Воронеже.

В чем суть проблемы?

Как ранее сообщали в думской пресс-службе, при проверке оказалось, что часть участков находятся в частной собственности или в аренде. Проблема эта берет начало еще с 90-х годов. При этом участки расположены исключительно на особо охраняемой природной территории федерального значения. Согласно Генплану и Правилам землепользования и застройки, принятым городским парламентом, там нельзя строить дома или социальные объекты. Но, поскольку эта территория федеральная, то городские регламенты на нее не распространяются.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

По словам руководителя управления главного архитектора Григория Чурсанова, есть пример, когда одна из организаций решила на таком участке построить дома. Компания разработала проект планировки территории и направила документы в Минприроды РФ. В итоге федеральное ведомство изменило вид разрешенного использования земли. То есть там вместо детского лагеря должно появиться блокированное малоэтажное многоквартирное жилье. Чтобы на этом месте не построили коттеджи, необходимо властям обратиться в Минприроды, чтобы те снова изменили вид разрешенного использования земельного участка на существующий ранее.

К решению подключился губернатор

Председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин пояснил, что сейчас эта процедура проходит публичные слушания и общественные обсуждения.

– Если Минприроды свою точку зрения не поменяет, соответственно компании выдадут разрешение и там начнется застройка. Для того, чтобы этого не допустить, и для того, чтобы обратить внимание Минприроды на эту проблему, нами уже было написано обращение на имя губернатора, - пояснил депутат.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В свою очередь председатель горДумы Владимир Ходырев сообщил, что глава региона Александр Гусев по этой проблеме уже направил письмо министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. И предложил от имени депутатов обратиться за поддержкой к зампредседателя Совета Федерации Галине Кареловой и руководителю фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Владимиру Васильеву. Парламентарии поддержали эту инициативу единогласным голосованием. И в свою очередь предложили направить письма в другие фракции в ГосДуме.

Минприроды должно увидеть, что есть проблемы

– Мы на Совете Думы проголосовали за то, чтобы обратиться к Галине Кареловой и руководителям фракций, представленных в ГосДуме, для того, чтобы Минприроды увидело, что что существует ряд проблем. Первая, что Воронеж недостаточно обеспечен детскими лагерями. Вторая, что действующими нормативами, Генпланом, ПЗЗ на данной территории строительство жилья не предусмотрено. Соответственно, там не заложено развитие инфраструктуры. Мы бы хотели, чтобы Министерство природы обратило на это внимание и скорректировало те разрешения, которые оно планирует на эти территории выдавать, - подытожил председатель комиссии Иван Кандыбин.

Ирина Шабанова