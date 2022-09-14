В Воронеже пройдет благотворительная акция «Белый цветок»

фото: Воронежская митрополия

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия с 17 по 25 сентября в Воронеже и области пройдет традиционная благотворительная акция «Белый цветок», приуроченная к празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

Цель проекта - сбор средств для детей с онкологическими и орфанными заболеваниями, а также возрождение традиций благотворительности и привлечение внимания общества к проблемам больных и неимущих. Стать участником акции может любой желающий, оставив пожертвование в специальном ящике у волонтеров акции или с помощью онлайн перевода по QR-коду.

Благотворительная акция реализуется Воронежской митрополией при поддержке Правительства Воронежской области, Общественной Палаты Воронежской области, областного департамента культуры и регионального отделения «Опоры России».

По многолетней традиции масштабная благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок – область добра» состоится 17 сентября, в День города, у центрального входа в Кольцовский сквер (со стороны пл. Ленина). Также серия благотворительных мероприятий в рамках акции пройдет во всех храмах Воронежской митрополии.

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Елена Федяшева