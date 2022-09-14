ТОП-5 фестивалей на осень в Воронеже

На Маршакфесте покажут 23 спектакля Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Этой осенью как следует пофестивалим: новый зрительский сезон начался, воронежцев ждут форумы хореографии, современной драматургии, детских постановок и музыки. Чтобы вы не пропустили что-нибудь яркое, «Комсомолка» сделала путеводитель по фестивалям.

ФИЛАРМОНИЯ: ВОРОНЕЖСКАЯ КАМЕРАТА

Фестиваль «Воронежская камерата» пройдет в нашем городе в пятый раз, в этом году форум посвящен 95-летию Мстислава Ростроповича. С 3 по 9 октября меломанов ждет программа, полная музыкальных открытий, которая включит различные стили, жанры и направления камерной музыки.

Для слушателей прозвучат клавесинные истории пяти веков в исполнении дуэта Анастасии Антоновой и Анны Кискачи, камерный ансамбль «Солисты Москвы» во главе с Юрием Башметом сыграет программу к 30-летию коллектива, выступят Государственный квартет имени Бородина, пианист Александр Ключко и дуэт баянистов Александр Сироткин и Андрей Битюцких SiBDUO.

В фойе филармонии можно будет посмотреть выставку «Мстислав Ростропович. Диалог с мастером: о музыке, событиях, эпохе», сходить на экскурсию по местам, связанным с историей семьи Ростроповичей, а также встретиться с автором книги «Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на фоне истории» Александром Акиньшиным.

А на закрытии фестиваля произведения Чайковского, Верди, Пуччини, Шостаковича исполнят солисты Центра оперного пения Галины Вишневской.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: ХОРЕОГРАФИЯ НА КОНТРАСТЕ

В новом сезоне в Воронежском театре оперы и балета стартует проект Contrast. Он объединит фестивали классического балета и современной хореографии - на контрасте.

Первая часть Contrast пройдет с 12 по 16 октября - это будет хореографический форум «Звезды мирового балета в Воронеже». В нем примут участие ведущие солисты театров Москвы и Санкт-Петербурга. В основной программе фестиваля три классических шедевра - балеты «Баядерка» Минкуса, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Чайковского, а также масштабный гала-концерт с участием ведущих солистов воронежского балета и приглашенных звезд.

Классический танец передаст фестивальную эстафету проекту современной хореографии. С 24 по 27 ноября в Воронеже вновь пройдет фестиваль «RE:Форма танца». Приедут ведущие российские постановщики и эксперты в области современного танца. Они поставят серию разно жанровых спектаклей с воронежской балетной труппой. Запланирована также насыщенная образовательная программа.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДРАМА: #СИТО-6

26 и 27 октября в театре драмы имени Кольцова в шестой раз пройдет творческая лаборатория СИТО (Современное Исследование Театральных Объектов). В рамках проекта на большой и малой сценах театра артисты представят публике эскизы трех спектаклей по произведениям современных драматургов в постановке молодых перспективных режиссеров: «Площадь защитников неба» Дмитрия Ретиха поставит Николай Берман, «Птичье молоко» Ульяны Гицаревой - режиссер Оксана Погребняк, «Подтвердите, что вы человек» Аси Волошиной будет ставить Ирина Дремова.

После показов, по традиции, пройдет обсуждение со зрителями. Интерес аудитории и станет тем самым «ситом», в результате просеивания через которое определят самое на сегодняшний момент ценное и важное, а какой-то из эскизов, возможно, станет репертуарным спектаклем Кольцовского.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАРШАКФЕСТ: 23 СПЕКТАКЛЯ

Восьмой фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже в дни осенних каникул - с 30 октября по 6 ноября. На него приедут с гастролями 19 театров, в том числе из Израиля. Всего в программе 23 спектакля! Это и постановки известных трупп (Театр Наций, РАМТ, Театр Романа Виктюка, Пермский Театр-Театр, Саратовский ТЮЗ, петербургские Большой театр кукол, Упсала-Цирк, «Кукольный формат») и титулованных мастеров (Тимур Бекмамбетов, Анна Викторова, Руслан Кудашов, Лариса Афанасьева, Борис Мильграм, Филипп Гуревич, Иван Пачин, Виктория Печерникова) и интересные работы небольших независимых компаний. Как новинки, так и спектакли, уже отмеченные престижными театральными премиями «Золотая Маска», «Арлекин», «Золотой софит». В фестивальной афише представлены драматический театр, балет, театр кукол, цирк, мюзикл и пластический театр. Будут и постановки в жанре хоррор и нежный бэби-театр в шатре.

P.S.

Воронежский театр кукол тоже готовит большой форум, но он пройдет в 2023 году - II Международный фестиваль театров кукол «Формат Вольховского» запланирован на май.