Нововоронежские атомщики поддержали социальный спортивный проект по популяризации физкультуры

Автор фото – Евгения Шашова

Фестиваль #зарядкаВНЕпогоды проводится в Воронежской области при поддержке Фонда президентских грантов и Воронежского Центра реализации социальных инициатив «Гагат». Его цель — популяризация здорового образа жизни, привлечение людей к занятиям физкультурой.

Все желающие могли принять участие в открытой функциональной тренировке с петлями TRX, которую провела призер Открытого кубка Воронежской области по тяжелой атлетике, сертифицированный тренер по TRX Маргарита Якушева.

Больше всех на тренировке оказалось работников Нововоронежской АЭС, которые решили спортивно и бодро провести выходной день вместе с детьми и коллегами.

Местом проведения спортивного события стала площадка у Центра боевых искусств, построенного в Нововоронеже по Соглашению между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

«Мы занимались около двух часов, тренировка хорошо нагрузила все тело и проработала разные группы мышц. Участники показали высокий уровень подготовки. Это машины просто! Неутомимые! Я бы так их назвала. Чувствуется, что в городе атомщиков дружат со спортом и ведут здоровый образ жизни», - сказала тренер Маргарита Якушева.

«Идея проводить такие бесплатные тренировки для всех желающих появилась три года назад у меня и у моих друзей. Это тренировки для тех, кто сможет поднять себя с дивана в воскресенье утром, вне зависимости от погоды — светит солнце или льет дождь. Самое главное — побороть лень, просто прийти и начать тренироваться, здесь не идет речь о спорте высоких достижений, мы говорим о том, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Физкультура делает нас лучше, здоровее, сильнее и помогает жить и работать более эффективно», - отметил организатор фестиваля Илья Савчук.

Спортивный фестиваль #зарядкаВНЕпогоды стартовал 7 августа и продлится до 30 октября. За это время участниками проекта стали около 500 человек. В команду проекта вошли тренеры-волонтеры, которые проводят бесплатные тренировки, показывая разнообразие современных спортивных направлений, — фитнес, капоэйра, каникросс, энимал флоу, кросс-фит, функциональные тренировки и др.

Раньше мероприятия проходили в г. Воронеже. Сейчас их география расширилась. Спортсмены уже успели побывать в Лисках, на очереди — тренировки в Хохле, Новой Усмани, Рамонском и Семилукском районах Воронежской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС