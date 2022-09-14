Последние новости Воронежа на 14 сентября 2022 года: сбор вещей для беженцев, провалившийся троллейбус и рухнувший потолок

Сейчас беженцам требуются одежда, обувь, средства личной гигиены. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В мэрии рассказали, какие вещи остро необходимы жителям Харьковской области. Вечером 11 сентября в Воронеж приехал поезд с 419 вынужденными переселенцами. Еще 206 беженцев приехали на личных машинах. Многих их них разместили в детских лагерях с отапливаемыми корпусами «Голубой экран» и «Кировец», а также еще в 12 пунктах временного размещения (ПВР) в 10 районах области. Часть приехавших людей разместились у родственников. Сейчас беженцам требуются одежда, обувь, средства личной гигиены. А также вещи для детей: от подгузников до школьных принадлежностей. Со списком адресов пунктов сбора помощи можно ознакомиться на сайте мэрии.

Уроженец села Высокое Лискинского района, старший сержант Алексей Гусев погиб в бою в Донецкой Народной Республике. Он был командиром отделения мотострелкового батальона. В тот день группа бойцов под руководством Алексея приняла бой с превосходящими силами врага. Он грамотно организовал оборону, решительными действиями смог обеспечить боевую слаженность подчиненных, сохранив их жизни. Однако свою не уберег. Как сообщили в администрации Лискинского района, за проявленную самоотверженность на поле боя, верность Родине и Присяге, Указом президента России Алексея Гусева посмертно наградили Орденом Мужества.

В доме в центре Воронежа рухнул потолок. Обрушение случилось в одной из квартир пятого этажа в доме № 1 на улице Плехановской. В этом месте протекала крыша, чердачное перекрытие прогнило и упало. Образовалась огромная дыра. Жители дома пожаловались на коммунальщиков, которые не спешат решать их проблему. В свою очередь, в управляющей компании «Ленинского района» отметили, что крышу капитально отремонтировали в 2014 году. Однако в последние годы несколько раз приходилось проводить текущие работы. В компании считают, что обрушение произошло из-за нарушений в технологии производства капремонта и использования материалов плохого качества. УК обещает провести работы в максимально короткие сроки

Утром 13 сентября на улице Циолковского в Воронеже троллейбус провалился в яму. В «РВК-Воронеж» пояснили, что размытие произошло из-за продолжительных ливней на участке. Ранее здесь специалисты водоканала завершили работы на канализационной линии. Благоустройство планировали выполнить на текущей неделе. Однако из-за ливней сроки работ перенесли. Когда погода станет благоприятной для укладки асфальта, дорожное покрытие полностью восстановят. Водителей, которые заметят изменения дорожного покрытия вдоль канализационных сетей, просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону +7 (473) 206 77 06.