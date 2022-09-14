«За каждым местом скрывается целая история»

Некоторые места для людей хранят в себе целую историю. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронеж - город с большой историей, множеством скверов, парков, памятников. Туристы приезжают в наш город посетить достопримечательности, прогуляться по маленьким улочкам, сходить на экскурсии. А вот для самих жителей это не просто места - для некоторых они значат намного больше и хранят в себе целую историю.

ВМЕСТО КОФЕ - РОЗЫ И КОЛЬЦО

Для кого-то Кольцовский сквер - просто парк, в котором можно отдохнуть, выпить стаканчик кофе, побыть наедине с собой, а может, наоборот, встретиться с друзьями, чтобы обсудить все на свете. Но для Натальи этот сквер значит намного больше:

- Шесть лет назад я решила сама прогуляться по улицам Воронежа. По пути зашла в кофейню, взяла стаканчик кофе и направилась в сквер - просто посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом. В этот вечер ко мне подошел молодой человек, предложил составить компанию. Так я познакомились с моим будущим мужем. Кажется, как в кино, а по сути так все и было.

Спустя несколько лет мы как-то решили вместе прогуляться. Бродили по всему городу, проходили мимо Кольцовского - и решили зайти. Сразу нахлынули воспоминания о нашей первой встрече: как стеснялись друг перед другом, как он решался ко мне подойти... Сидели на лавочке, смеялись, как все так получилось, и тут Андрей отошел за кофе, а вернулся уже с букетом моих любимых цветов - белых роз. Встал на одно колено, из кармана достал коробочку с кольцом и сказал те самые заветные слова, которые хочет услышать каждая девушка. Я была в шоке, если честно: все оказалось очень неожиданно. Не представляю, как волновался Андрей, ведь для меня это была просто прогулка, а он, наверное, все прокручивал в голове, пока мы гуляли. Конечно, я согласилась, но сначала была в таком ступоре, что даже слова не могла сказать, а только кивнула. Думаю, почему он выбрал именно Кольцовский сквер, даже объяснять не нужно: в нем мы и нашли друг друга. Поэтому было очень символично и романтично, - вспоминает Наталья со слезами на глазах.

Вот такая трогательная история связана с обычным сквером в нашем городе. А ведь некоторые каждый день идут через него на работу, даже не задумываясь о том, сколько всего он в себе хранит.

Воронеж - город с большой историей, множеством скверов и парков. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

КАЖЕТСЯ, ЧТО ДЕДУШКА ПРОСТО ОТОШЕЛ ЗА МОРОЖЕНЫМ

Советская площадь тоже является маленькой достопримечательностью Воронежа, особенно благодаря своим фонтанам, через которые в летний сезон бегают и взрослые, и дети. Это место, где всегда много молодежи, а для туристов оно является поводом для фотоснимков. А вот для Александры имеет совершенно другое значение:

- Мы с дедушкой всегда любили гулять на Советской. Практически каждые выходные старались выбираться вместе, покупали мороженое и ходили, смотрели на фонтаны, сидели на лавочках и наслаждались пением уличных музыкантов. Дедушке очень нравились эти фонтаны, особенно когда вечером они подсвечиваются разными цветами. Наверное, поэтому мы ходили именно туда. Всегда так много детей бегали через них, визжали. У нас с дедушкой была особая связь, мы всегда понимали друг друга с полуслова. Я знала, что могу ему рассказать все на свете, и он не осудит. Могли часами напролет разговаривать. Год назад моего дедушки не стало, и каждый раз, когда я прохожу по Советской площади, на глаза наворачиваются слезы, накатывают воспоминания. Кажется, что мы все так же вместе гуляем, а он просто отошел за мороженым.

Иногда красивые места вызывают грустные воспоминания. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

МЕСТО, ГДЕ ВЕЕТ ЮНОСТЬЮ

Адмиралтейская площадь давно стала одним из любимых мест отдыха. Сюда приходят многие жители и гости города в теплую погоду, чтобы погулять по набережной, насладиться прекрасным видом, покататься на велосипедах, а может, и на катере. Жительница Воронежа Мария решила поделиться с нами своей историей:

- Все мои студенческие годы прошли на Адмиралтейке. Уж не знаю, почему, но нам тут очень нравилось. В будни людей намного меньше, чем в выходные, тишина вокруг. А мы собирались большой компанией и во весь голос пели песни под гитару, дурачились. Вспоминаю все - и на душе как-то тепло. Сколько всего видела Адмиралтейка. Там я и познакомилась со своей первой любовью. Так давно все было, как будто и не со мной. А сколько нас тогда собиралось… Это после окончания вуза все разъехались. Семья, дети, работа - у каждого своя жизнь. Но юность, конечно, будет помниться всегда. Изредка встречаемся с подружками, идем так же на Адмиралтейку, но уже без гитары и с детьми (улыбается). И все равно для меня здесь веет юностью.

Сейчас воронежскую набережную реконструируют. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

КЛЯТВУ - НА ЗАМОК

У Анастасии тоже много воспоминаний связано с Адмиралтейской площадью. Самым ярким из них она поделилась с нами:

- Два года назад гуляли с молодым человеком по набережной. День с самого утра начался необычно, как-то все шло не по плану. И мы решили поехать на Адмиралтейку - поесть мороженого, покормить уточек, полюбоваться видом. Стояли, болтали обо всем - и тут Стас разворачивается, достает кольцо из кармана, становится на одно колено и спрашивает: «Ты выйдешь за меня?». Конечно, я согласилась, но это было очень неожиданно. Пока я визжала от радости и в слезах не могла ничего разглядеть, к нам подходят наши родители, друзья и начинают нас поздравлять. Оказывается, все были в курсе и просто со стороны наблюдали за нами и снимали на телефон. Через полгода мы стали мужем и женой. И конечно, в день свадьбы приехали на Адмиралтейку, написали на замочке наши имена, дату и повесили его на набережной. В тот день на том месте мы поклялись быть всегда рядом друг с другом. И когда приезжаем на площадь, видим наш маленький замочек - сразу все вспоминается.

Одна из достопримечательностей Адмиралтейской площади - корабль Гото Предестинация. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ФРУКТЫ ПО ПРЕДОПЛАТЕ

Петровский сквер - привычное место для горожан и интересное для туристов. В нем можно встретить и любителей книг, которые сидят на скамейках и перелистывают страницу за страницей, и тех, кто просто предпочитает побыть в одиночестве и послушать шум фонтана, и мам, которые за ручку гуляют со своим чадом. Но Владиславу этот парк запомнился с другой стороны:

- После работы прохожу через этот сквер и неподалеку от него часто видел бабушку, которая продавала фрукты-овощи. В тот вечер у нее в коробочках еще осталось много всего, ну я и решил купить что-нибудь, просто помочь бабуле. Мне-то не жалко эти пару сотен, а она весь день простояла - понимаю, что тяжело. Старушка мне положила всего, ну а я в знак благодарности дал ей на две сотни больше. Брать, конечно, она их не хотела, но сказал, что вернусь завтра и куплю еще ягод, - она так обрадовалась. В общем, заходил я к ней так каждый раз, когда шел с работы, стало уже традицией. Она всегда меня ждала, знала, что прийду и обязательно маленький пакетик да возьму чего-нибудь. На самом деле, побольше бы таких людей: очень приятная и добрая женщина. Почему-то это запомнилось больше всего.

***

Каждый раз, когда мы идем по городу, даже не задумываемся о том, что для кого-то это не просто парк, не просто скамейка, а, возможно, начало новой жизни, новой истории. Иногда нужно остановиться и просто наслаждаться моментом. Ведь наш город так прекрасен!