Воронежский «Факел» во второй раз подряд разгромно проиграл московскому «Спартаку»

"Спартак" снова был гораздо сильнее. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Уже стартовая расстановка команд показала, что «Факел» не собирается тратить силы основных игроков на Кубок. Если у «Спартака» вышел, к примеру, Промес и сильный новичок Мевля, то у воронежского клуба – на две трети дублирующий состав.

Естественно, москвичи быстро нащупали слабину «Факела». После потери в середине поля два защитники пошли на один мяч, последовал неловкий отброс прямо на ногу Квинси Промесу, Городовой спас, но отбил мяч прямо на Павла Мелешина. Сын хавбека золотого поколения «Спартака» в касание отправил мяч в пустые ворота. За ним не уследил вернувшийся на поле после глупейшей дисквалификации за мат в адрес судей Сергей Божин.

«Факел» вскоре чуть не сравнял счет. Максим Максимов вывел Романа Акбашева на свидание с Александром Максименко, но вратарь «Спартака» отбил бесхитростный удар. Хотя можно было покатить мяч на одинокого Матвея Ивахнова.

«Спартак» быстро наказал. Снова потеря в середине поля, Игнатов отдал классную передачу на Промеса. Квинси перебросил вратаря, Городовой мяч задел, но он медленно катился в сетку. «Летучий голландец», похоже, погрозил пальцем молодому Мелешину: «Не трогай». Тот послушал, и гол у Промеса не отобрал. Кстати, во время атаки «Спартака» весь левый фланг «Факела» был пустым. Что иначе как безобразием не назовешь – 0:2.

Во втором тайме после хорошего паса с фланга вышедший на замену Хызыр Аппаев забил гол, но судья свистнул весьма спорный офсайд. А выступивший в роли джокера в этом матче Соболев после еще одной стремительной атаки «Спартака» забил уже по всем правилам – 0:3. Больше счет не менялся.

Напомним, в этом сезоне это уже второй разгромный проигрыш «Факела» московскому «Спартаку». До этого в чемпионате была более равная игра, но разница мячей та же – 1:4.

«Факел» в своей кубковой группе уверенно занимает последнее четвертое место с разностью мячей 0:5. Видимо, воронежский клуб уже не сильно будет упираться и в оставшихся четырех матчах.

Чемпионат гораздо важнее. Впереди у «Факела» матч 18 ноября на выезде с «Сочи». Эта игра начнется в 16.30.

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