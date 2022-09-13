«Лицо одного из убийц помню до сих пор»: присяжная из Воронежа рассказала о громком уголовном процессе

В какой-то момент и отпетых преступников становится жалко Фото: Артем КИЛЬКИН

Что вы почувствуете, если однажды откроете почтовый ящик, а вместо квитанций за коммунальные услуги обнаружите письмо и узнаете, что вам предлагают стать кандидатом в присяжные заседатели? Согласитесь ли пойти в суд и исполнить гражданский долг? Как будете себя ощущать, когда перед вами на скамье подсудимых – люди, и от вашего решения зависит, какой приговор им вынесут? Своим опытом поделилась с «Комсомолкой» участница громкого уголовного процесса «банды Мальцева», жительница Воронежа Ольга Васильева.

ВАС ВЫЗЫВАЮТ В СУД

- Несколько лет назад в почтовом ящике я нашла письмо из Воронежского областного суда. Открывая его, даже напряглась. Тревожно стало. Начала читать: там приглашали побыть присяжным заседателем. Конкретики мало, но я поехала. Как оказалось, это был отборочный этап. Народу помимо меня собралось много – где-то человек 30. Нас собрали в одном зале, мы заполнили анкеты. Нам рассказали, что по закону обвиняемые имеют право на суд присяжных и они это право решили использовать. А затем те, чьи имена называли, вставали и рассказывали о себе: чем занимаются, где работают и другое. Помню, важные критерии: если человек уже был присяжным заседателем, то его повторно не брали, также не должно было быть у него административных задолженностей, судимостей и т. д.

Присяжная: "Мама говорила про сына: "Ласковый. Животных любил. А сам добивал людей контрольным, в темечко" Фото: из архива «КП»

Отобрали 12 человек. Затем попросили нас встать. И потом уже у обвиняемых (их было пятеро) спросили, устраивает ли их состав присяжных. Кого-то они попросили заменить. Помню, очень хотели, чтобы в нашем составе было больше женщин, нежели мужчин. Я прошла - и так на два года – с 2010-го по 2012-й (именно столько длился процесс) стала присяжным заседателем.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Чувство – не передать. Само по себе уголовное дело было жуткое. Это знаменитое дело «братьев Мальцевых», их еще правоохранители называли «отмороженными». Мы пришли на первое заседание. Нас всех посадили рядом, а напротив в «клетке» в окружении полиции – пять мужчин из Воронежа. Затем зачитали обвинение. На протяжении восьми лет они занимались грабежами и разбоями как в самом городе, так и в окрестностях. На их счету было четыре убийства, двое погибших даже оказались сотрудниками мэрии.

На момент приговора главарю банды Вячеславу Мальцеву было 35 лет, его брату Василию Живодрову - 31 год. Еще с ними на скамье подсудимых оказались 34-летний Иван Иванников, 32-летний Сергей Михайленко и 29-летний Александр Ковалевский. Почему так долго длился судебный процесс, стало понятно сразу: им вменяли обвинение более чем по 50 статьям Уголовного кодекса РФ. Наиболее тяжкие: ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц; совершенное с особой жестокостью, организованной группой, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом); ч. 1, 2 ст. 209 (создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан, а равно руководство такой бандой); ч. 4 ст. 162 (разбой в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Из всех пятерых я запомнила лицо младшего брата – Живодрова. Не знаю почему, но оно мне врезалось в память – даже сейчас помню его рожу.

СТРАШНЫЕ ФАКТЫ

Не самое большое удовольствие: мы на них смотрели на судебных процессах, они - на нас. Основным в банде оказался Вячеслав Мальцев. Как оказалось, он создал ОПГ летом 2001 года. В нее привлек и своего несовершеннолетнего брата Василия Живодрова.

На тот момент самому Мальцеву было едва за 20. Оба они оказались из неблагополучной семьи. С одной стороны, рассказ о том, какие у них были трудные детство и юность, с другой – жестокость, с которой они действовали.

Когда гособвинитель рассказывал о преступлениях, волосы вставали дыбом. Например, братья в лесополосе возле поселка Сомово вечером набрели на автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Как потом оказалось, сотрудники мэрии, скрывали служебный роман. Поругавшись с ними, Мальцев и Живодров убили обоих, трупы закопали, а машину сожгли.

Через год им двоим потребовалась помощь, и старший из братьев вовлек в группу своих приятелей детства – Иванникова и Ковалевского. Было доказано, что именно они напали на проходную воронежского военно-технического училища ФСО на улице Минской. У караульного отобрали автомат Калашникова и патроны. И так у них в банде появилось оружие.

Это не просто хулиганы, это были уже вооруженные до зубов бандиты, готовые убивать за копейки! Фото: Из архива "КП"

До 2009 года парни занимались вооруженными ограблениями и кражами. Там же в Сомово в лесополосе они застрелили из украденного автомата мужчину в 2002-м, а в январе 2008-го убили таксиста, машину сожгли вместе с телом. Больше всего ужасало, что они особенно не нажились. За восемь лет совершили 34 преступления. А денег похитили и имущества чуть больше, чем на миллион рублей.

ДАВИЛИ НА ЖАЛОСТЬ И СТРОИЛИ ГЛАЗКИ

В начале судебного процесса участники банды Мальцева вызывали отторжение. Они вели себя вальяжно, иногда устраивали «представления»: улыбались, смеялись, показывали всем своим видом, мол, да, мы отпетые преступники. А потом вдруг тактику изменили.

Среди присяжных было лишь трое мужчин, остальные женщины. Мы мягче. Так те прямо гипнотизировали нас, старались давить на жалость, «глазки» строили.

Приходила в суд мама этих двух братьев, осунувшаяся. Видно было, что благополучия в их семье никогда не было. Уж как она младшего сына защищала: "Ласковый. Животных любил. Больных кошечек и собачек домой приносил". А старший брат, главарь, - примерный семьянин, о дочке заботился. И в какой-то момент действительно становилось жалко: молодые, а сгубили свою жизнь. Но тут прокурор, свидетели начинали рассказывать о новых фактах - и тяжесть тех преступлений, которые они совершили, перевешивала. Например, младший первый раз в 17 убил. Парня своей сестры. Просто застрелил из самодельного постолета. А уж следующие разы они не просто стреляли, а с контрольным - в темечко.

ВЕРДИКТ, ВИНОВНЫ!

Ужаснуться только: их даже поймали в 2009 году после того, как они на даче начали по банкам стрелять, а соседи вызвали полицию. Участковые тогда приехали в микрорайон Шилово и нашли у них целый схрон с оружием и взрывчаткой. Это не просто хулиганы, это были уже вооруженные до зубов бандиты, готовые убивать за копейки! Просто невозможно все это забыть!

Перед заседанием, на котором судья должен был оглашать приговор, нас, присяжных, попросили вынести вердикт. Мы вышли в комнату для совещаний и написали каждый свой на бумаге. Отдали нашему старшине (это главный среди присяжных) - и он передал судье. Наш вердикт был: виновен.

На сам приговор нас не приглашали. Я тогда из прессы узнала, сколько им в итоге дали. Вячеслава Мальцева приговорили к 25 годам колонии строгого режима, Василия Живодрова — к 26, Сергея Михайленко — к 18, Ивана Иванникова — к десяти, Александра Ковалевского — к пяти годам.

Хотела бы я снова побывать на таком же процессе? Сложно сказать. Это эмоционально тяжело. Вроде бы было много лет назад, а все равно какие-то моменты помнятся.

СПРАВКА «КП»

Надо отметить, что рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей проходит не так часто. По общероссийской статистике, например, в 2021 году таких было 1019 в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68%, оправдано 32% обвиняемых.

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть простых вопросов о присяжных

Их мы задали сотрудникам Воронежского областного суда. И вот какие ответы получили.

1. Можно ли стать заседателем по собственному желанию?

– Нет. Это случайная выборка из списков, предоставляемых администрацией Воронежа. То есть специальная программа случайным образом выбирает людей – до 500 человек. Из них мы отбираем 12 - 13 и четыре-пять запасных, в зависимости от уголовного дела. При этом не каждый даже попавший в список может стать присяжным заседателем. Есть несколько критериев, по которым люди не допускаются, они перечислены в федеральном законе «О присяжных заседателях» № 113-ФЗ и Уголовно-процессуальном кодексе.

2. Кто не может быть присяжным?

– Ограничений много. Например, человек младше 25 и старше 65 лет, с непогашенной или неснятой судимостью, недееспособный, состоящий на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. Также в коллегию не примут военнослужащих, полицейских, юристов, судебных приставов, нотариусов, работников таможни, детективов, священнослужителей и др. Кроме того, присяжными не могут быть те, кто знакомы с любым из участников процесса или является родственником.

3. Может ли присяжный не явится в суд?

– Нет. За неявку в суд без уважительной причины по закону он может быть подвергнут денежному взысканию.

4. Какой приговор может быть после вердикта?

– Если присяжные заседатели выносят вердикт «виновен», то судья в свою очередь может признать подсудимого как виновным, так и невиновным. Если же они признают невиновным, то судья признает только невиновность.

5. Можно ли заменить присяжного заседателя?

– При отборе есть несколько вариантов. Во-первых, это самоотвод. Человек может его заявить по разным причинам: например, неудобный рабочий график или религиозные соображения. Но только до того, как он примет присягу. Позже этого сделать нельзя. Во-вторых, мотивированный отвод. Он поступает от подсудимого, адвоката, прокурора. И в-третьих, немотивированный отвод. Его могут назначить все участники процесса. Достаточно сказать: «Мне вот этот присяжный не нравится, я ему заявляю немотивированный отвод».

6. Сколько получает присяжный в Воронеже?

– Это также прописано в федеральном законе «О присяжных заседателях» № 113-ФЗ – определенная часть от оклада судьи. Сейчас сумма составляет 800 - 900 рублей за одно судебное заседание.