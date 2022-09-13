Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС с ВВЭР-1200 успешно прошел тестирование в маневренном режиме

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Напомним, что проектом инновационного энергоблока №6 Нововоронежской атомной станции, первого в мире энергоблока поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200, предусмотрена эксплуатация в режиме маневрирования мощностью.

Маневрирование позволяет оперативно изменять мощность энергоблока в зависимости от суточного энергопотребления, эффективнее использовать ресурс, подстраиваясь под потребности энергосети и участвуя в регулировании нагрузки на нее. Таким образом, ночью, в часы минимального энергопотребления, мощность может быть снижена, а в дневные часы достигать максимальной проектной нагрузки.

Работы проводились по программе, утвержденной эксплуатирующей организацией «Концерн Росэнергоатом», предусматривающей 10 циклов снижения/увеличения мощности энергоблока.

В период проведения тестирования мощность энергоблока №6 НВ АЭС в первых 5 циклах снижалась с 92% до 70% с последующим ее восстановлением до номинальных значений и в 5 завершающих циклах снижалась с 90% до 46% с последующим восстановлением мощности до 100%.

Участие в тестировании маневренного режима приняли оперативный персонал и специалисты основных производственных подразделений Нововоронежской АЭС, Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», АО «Атомтехэнерго».

«Проверена работа всех задействованных систем и оборудования, отработаны алгоритмы управления и работы оперативного персонала. По итогам проведенной работы будет составлен отчет, обосновывающий безопасность использования такого режима на энергоблоке №6. Документы будут переданы в Ростехнадзор для тщательного изучения апробированных нами в ходе испытаний решений», - сказал заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС Игорь Гусев.

«Перед нами стояла задача - проработать приемы и способы управления мощностью на разных этапах эксплуатации энергоблока №6. В 2020 году такая работа началась и мы провели успешное тестирование маневренного режима энергоблока №6 в конце топливной кампании. Теперь аналогичная работа проведена в начале топливной кампании. Недавно проходил планово-предупредительный ремонт энергоблока и было загружено свежее ядерное топливо. Стоит отметить, что сейчас энергоблок находится в процессе перехода на 18-месячный топливный цикл, когда топливо перегружается раз в 1,5 года. Проведенная работа еще раз подтвердила надежную и безопасную эксплуатацию энергоблока», - добавил начальник отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Евгений Голубев.

Полученные данные будут использованы для последующего внедрения маневренных режимов в проекты энергоблоков, сооружаемых Госкорпорацией «Росатом» за рубежом, что повысит их эффективность и конкурентоспособность.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС