Как теперь воронежцы будут платить за коммунальные услуги на содержание дома

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На очередном заседании клуба ЖКХ в Ленинском районе Воронежа обсудили сентябрьские изменения в законодательстве, касающиеся порядка оплаты общедомовых нужд, особенности ответственности управляющих организаций за неполадки в системах отопления и горячего водоснабжения, оборот твердых коммунальных отходов и другие.

Одним из последних новшеств коммунального законодательства стало введение с 1 сентября перерасчета и переход на фактическую оплату по показаниям общедомовых приборов учета (при их наличии).

РАСПЛАТА ПО ПОЛНОЙ

Отныне коммунальные ресурсы, использованные на содержание общедомового имущества, будут предъявляться населению в полном объеме, по показаниям общедомовых приборов учета (ОДПУ), а не как раньше (не выше чем по нормативу).

Существует несколько способов расчета коммунальных ресурсов на содержание общего имущества:

- если дом оборудован ОДПУ – исходя из установленного норматива коммунальных ресурсов на содержание общего имущества (КР на СОИ) и установленного тарифа с перерасчетом по показаниям ОДПУ в 1 квартале следующего года;

- если дом не оборудован ОДПУ – исходя из норматива КР на СОИ и установленного тарифа;

- в случае оснащения МКД автоматизированной информационно-измерительной системой учета - исходя из показаний такой системы при условии обеспечения этой системой учета возможности одномоментного снятия показаний и установленного тарифа;

- по решению общего собрания собственников помещений об определении размера платы на содержание общего имущества, либо исходя из среднемесячного объема потребления КР на СОИ и установленного тарифа с проведением перерасчета исходя из показаний ОДПУ в 1 квартале следующего года, либо исходя из объема потребления КР на СОИ, определяемого по показаниям ОДПУ, и установленного тарифа.

СПОСОБ РАСЧЕТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОБРАНИЕ ДОМА

Досрочный перерасчет проводится при прекращении управления домом (смена УК, способа управления).

Если определяемый объем коммунального ресурса на содержание общего имущества составит отрицательную величину, то размер платы в расчетном периоде (следующих расчетных периодах принимается равным нулю, а размер в следующем расчетном периоде (следующих расчетных периодах) уменьшается на указанную величину.

Отметим, что сделать выбор о способе расчетов жители могут на общем собрании собственников.

При этом управляющие организации отвечают за неполадки в системах отопления и горячего водоснабжения, в том числе при неработоспособности регулятора температуры. Подобные поломки квалифицируются как нарушение лицензионных требований.

ЗНАЙ!

За что спросить с УК

Согласно письму Минстроя России от 28.06.2022:

- Внутридомовые сети и оборудование как часть общего имущества должны быть исправны и готовы для предоставления жителям коммунальных услуг. Эти требования относятся также и к содержанию приборов учёта, иного оборудования в доме (п. п. 5, 6 Правил № 491)

- Температура горячей воды на выходе из водоподогревателя должна составлять не более 75 градусов. Этот уровень в системе ГВС поддерживает автоматический регулятор, установка которого обязательна (п. 5.3.1 Правил № 170). Нельзя присоединять к трубопроводу установки горячего водоснабжения с неисправным регулятором температуры воды (п. 9.5.1 Правил № 115).

- За исправное состояние оборудования и сетей в доме отвечает выбранная для управления им организация (ч. ч. 2.2, 2.3 ст. 161 ЖК РФ). Она за счёт средств собственников ремонтирует и оказывает услуги для бесперебойной работы внутридомовых систем (ч. 1 ст. 156 ЖК РФ). Согласно п. 18 Минимального перечня № 290, УО проверяет и обслуживает автоматические регуляторы и приборы учёта, а также контролирует температуру теплоносителя.

Перечисленные требования Правил № 170, № 491, № 115 включены в лицензионные. За их нарушение управляющая организация может быть наказана по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Как отметил Минстрой России, к данному случаю относятся и неполадки или полная неисправность автоматических регуляторов температуры в системе ГВС.