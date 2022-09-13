Tele2 усилила сеть в Воронежской области к началу делового сезона

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Для обеспечения воронежцев качественными мобильными услугами с начала года технические специалисты компании модернизировали более 15% базовых станций в регионе. Также оператор усилил сеть новыми объектами связи в Воронеже, 10 городах и 15 районах.

Tele2 регулярно фиксирует рост объема потребления интернет-трафика в Воронежской области – с начала текущего года он увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. Учитывая растущую активность клиентов и сезонность перемещений, оператор ведет планомерную работу по оптимизации сетевой инфраструктуры в регионе, чтобы сохранить высокую скорость мобильного интернета и качество голосовых услуг.

С начала 2022 года технические специалисты Tele2 модернизировали более 15% базовых станций. Обновление действующего оборудования в первую очередь провели в местах активного роста трафика, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети даже при стабильно высоких нагрузках. Модернизация затронула Воронеж, Нововоронеж и 22 района области.

Для усиления сетевой инфраструктуры новые объекты связи были построены в столице региона и 10 городах – Бобров, Борисоглебск, Калач, Лиски, Нововоронеж, Острогожск, Павловск, Россошь, Семилуки, Эртиль, а также в 15 районах: Бобровском, Богучарском, Кантемировском, Каширском, Нижнедевицком, Новохоперском, Острогожском, Павловском, Рамонском, Репьевском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Хохольском и Эртильском.

Кроме того, в этом году Tele2 запустила VoLTE для воронежских клиентов. Технология обеспечивает моментальное соединение с собеседником, высокое качество голоса и отсутствие посторонних шумов. Сервис доступен там, где есть покрытие 4G, он тарифицируется как обычный голосовой трафик и не расходует пакет интернета. Для клиентов, находящихся на территории Воронежской области, технология доступна автоматически или при подключении в настройках, если смартфон поддерживает VoLTE.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Наступление делового сезона всегда отличает насыщенный ритм жизни. Заканчивается период отпусков, наши клиенты приступают к работе, дети возвращаются в школы и университеты. Все это закономерно приводит к росту потребления интернет-трафика, что в свою очередь повышает нагрузку на сеть. Исходя из особенностей сезонных пиковых значений, мы заранее оснащаем инфраструктуру дополнительным оборудованием, расширяя емкость сети, а также увеличиваем зону покрытия, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой точке региона и с комфортом использовать привычные сервисы для решения рабочих вопросов, обучения и отдыха».

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