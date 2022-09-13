В Воронеже парк «Дельфин» продолжат развивать по концессии

Вадим Кстенин призвал не перегружать парк "Дельфин" новыми объектами. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел рабочее совещание по внесению изменений в соглашение концессии парка «Дельфин». В нем участвовали первый заместитель главы по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев, и.о. заместителя главы администрации по градостроительной политике Александр Головацкий, вице-мэр Людмила Бородина, руководители профильных структурных подразделений и предприниматель Эдуард Толоконников.

На совещании обсуждали возможность заключения дополнительного соглашения по реконструкции парка.

– Мы перевыполняем взятые на себя обязательства по инвестициям в развитие парка, которые на начальном этапе составляли 140 млн рублей. Официально подтверждаем документами уже 147, а по факту у нас более 170-ти млн вложений. Документы в ближайшее время будут предоставлены – сейчас завершаем экспертизу работ, – рассказал концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников.

Эдуард Толоконников. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На совещании также шла речь о замене ряда крытых объектов, которые должны были приносить бизнесу прибыль и окупить вложения, на общедоступные.

– Когда мы рассмотрели геометрические параметры платных спортзала и зала для танцев, стало ясно, что для размещения потребуется вырубка деревьев. Поэтому мы предлагаем на этом этапе заменить их на открытые спорплощадки для пляжного футбола, стритбола на берегу, на них можно будет играть бесплатно. Уверен, что они будут востребованы, – отметил инвестор.

Также концессионер предлагает скорректировать планы по созданию бассейна. По итогам анализа обратной связи от посетителей определили, что их должно быть два. Один - для посетителей разных возрастов, другой - для самых маленьких (он должен стоять отдельно).

– Мы обязательно хотим их сделать, только в чуть более отдаленной перспективе. От других запланированных объектов тоже не отказываемся, но они потребуют дополнительной проработки. У нас большое количество свежих идей, например, небольшой стометровый купол для концертов и танцев. Появятся и новые арт-объекты, – поделился задумками Эдуард Толоконников.

– Я бываю в парке, вижу, что вы проводите дополнительное озеленение, но в любом случае поддержу мысль о сохранении всех здоровых деревьев. Ради новых объектов их удалять нельзя, – заявил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр поручил подчиненным детально проработать предложения инвестора, оценить целесообразность корректировок документации.

– Еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание. В парке уже очень много всего и вы намерены продолжать. Поэтому при планировании дальнейшего развития оценивайте территорию на предмет перенасыщения объектами. В какой-то момент надо будет остановиться. Нужно продолжать содержать и украшать парк, но к количеству объектов надо будет подходить взвешенно, – заявил Вадим Кстенин.

Мэр поручил подчиненным детально проработать предложения инвестора и оценить целесообразность корректировок документации. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Эдуард Толоконников заверил, что находится в постоянном диалоге с жителями близлежащих домов и посетителями смарт-парка – и напрямую, и через каналы коммуникации в соцсетях. Все идеи проходят через оценку людей. Например, недавно горожанам представили вариант оформления входной группы вместо повсеместно принятых колонн и арок арт-объектом в виде кольца с информацией о парке, его работе и мероприятиях.