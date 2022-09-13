Благодаря усилиям губернатора всем воронежским бюджетникам с 1 сентября повысили зарплату

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Всем воронежским работникам бюджетной сферы уже за первый месяц осени 2022 года начислят повышенную заработную плату. Она вырастет в среднем на 15%, а не на 6%, как планировалось ранее. Об этом рассказали в пресс-центре Правительства региона 13 сентября.

Там уточнили, что для этого было два основания. Во-первых, повышение произошло в рамках исполнения «майских» указов президента РФ Владимира Путина. Согласно им, зарплата «указных» категорий работников вырастет в среднем к 2021 году на 15%.

Во-вторых, инициатива губернатора Воронежской области Александра Гусева. Глава региона дал поручение дважды в 2022 году повысить зарплату бюджетникам. В том числе и тем, кто не подпадает под действие «майских» указов.

– Речь идет про повышение на 6% с 1 января и на 9% с 1 сентября, что в сумме дает 15%-ный рост средней заработной платы с 1 сентября к уровню 2021 года, – отметили в облправительстве.

Напомним, ранее Александр Гусев обратился с решением этого вопроса в Министерство финансов России. Он объяснил это тем, что ожидаемый уровень инфляции в стране по итогам 2022 года также составит около 15%. Федеральные коллеги замысел воронежского губернатора поддержали и спустя три недели дали положительный ответ.

Ирина Шабанова