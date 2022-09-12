Открытие выставки и вручение юбилейных медалей состоялось в Нововоронеже к 30-летию концерна «Росэнергоатом»

Фото- Роман Пышкин

Юбилейные медали, выпущенные специально к этой дате, вручили 55-ти ветеранам Нововоронежской АЭС. Средний стаж работы каждого из атомщиков составляет около 40 лет.

«Я застал время, когда только начиналось формирование концерна «Росэнергоатом». Жизнь показала, что решение о его создании было правильным и оправдало себя. Конечно, стабильная работа атомной станции обеспечена многолетним трудом наших уважаемых ветеранов. Руководство атомной станции всегда с большим вниманием относится к ветеранской организации, которую сегодня возглавляет Валентина Алексеевна Кудрявцева», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«После окончания энергетического техникума я пришел работать на Нововоронежскую АЭС, так там и остался. Энергоблоки №1 и №2 стали для меня родными. Никогда не забуду свой первый день, когда я попал в машзал и увидел своими глазами всю мощь оборудования. Я горжусь своим трудовым путем. Атомные электростанции работают на благо мирного атома, несут свет в дома людей», - сказал ветеран Василий Гализин, работавший ведущим инженером цеха тепловой автоматики и измерений НВ АЭС.

К торжественному мероприятию приурочили открытие выставки «В единстве наша сила», которую подготовил профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС совместно со студентами-волонтерами Нововоронежского политехнического колледжа. Из нескольких сотен фотографий в экспозицию вошли 50 самых ярких снимков, которые отразили 30-летнюю эпоху развития Нововоронежа и атомной станции.

На кадрах запечатлены Вячеслав Викин, Эрик Поздышев, Олег Сараев - люди, стоявшие у истоков создания концерна. Благодаря появлению Росэнергоатома атомная энергетика продолжила свое активное развитие. На Нововоронежской АЭС были реализованы масштабные проекты — модернизация энергоблоков №3, №4 и №5 с продлением срока их эксплуатации, строительство двух инновационных энергоблоков №6 и №7 поколения «3+». Нововоронеж стал первым среди городов присутствия АЭС, где было подписано уникальное Соглашение о сотрудничестве между областным правительством и Госкорпорацией «Росатом». За 10 лет его работы город атомщиков кардинально преобразился.

«За 30 лет концерн «Росэнергоатом» стал крупнейшей генерирующей компанией в мире и решил целый ряд глобальных задач, с которыми ни одно предприятие не могло бы справиться в одиночку. Ренессанс Нововоронежской АЭС пришелся на то время, когда атомная станция вошла в состав концерна «Росэнергоатом»», - сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Выставку можно увидеть в мраморном зале Дворца культуры до конца сентября.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС