Из-за ливня утром понедельника на такси в Воронеже был повышенный спрос

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В понедельник утром, 12 сентября, из-за плохой погоды больше жителей Воронежа решили отправиться на работу и по делам на такси, а не своим ходом или общественным транспортом. Из-за высокого спроса цены на услугу временно выросли. В непогоду скорость потока авто на улицах снижается, возникают пробки. Таксисты ездили с меньшей скоростью, как следствие — успевали брать меньше заказов. Что опять же оказывает влияние на повышенный спрос.

Появилось мнение, что причина высоких цен — еще и нехватка водителей на линии. Якобы со слов таксистов, этим утром сервис Яндекс Такси, в котором они принимают заказы, попросил их прислать снимки паспортов, те предпочли не делать этого и не выходить на линию.

Kp.ru запросил комментарий сервиса. В пресс-службе опровергли информацию о проверках:

— Информация о дополнительных проверках документов водителей и росте цен на поездки некорректна. Из-за сильного дождя в Воронеже скорость движения машин сейчас медленнее обычного, и уровень пробок выше, чем неделю назад. Резко выросло число заказов, многие хотят уехать на такси, — сообщили в Яндексе.

В агрегаторе напомнили, что ценообразование в сервисе — динамическое. То есть меняется в реальном времени в зависимости от спроса и предложения. Например, если в городе много свободных машин и нет пробок, то цена обычная. А когда пассажиров больше (часы пик, праздники, конец рабочей недели), то поездки начинают стоить дороже. Так стимулируют водителей выйти на линию. На конечную стоимость поездки влияют и другие факторы: количество заказов в конкретном районе, расстояния, длительность поездки и загруженность дорог. Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже стоимость.

Повышенные цены утром 12 сентября в Воронеже пользователи отмечали в промежутке с 7 до 9 утра. Дальше стоимость поездки вернулась к стандартным значениям.