Экс-губернатор и мэр Воронежа Александр Ковалев: «Про меня чего только не писали - я не обижаюсь»

Александр Ковалев руководил областью, а затем и городом с 1992 по 2003 год Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

13 сентября отмечает 80-летие почетный гражданин Воронежа Александр Ковалев, руководивший областью, а затем и городом с 1992 по 2003 год. Десять лет назад, так же накануне юбилея, мы встречались с Александром Яковлевичем, рассуждали о прошлом и современности. Бывший руководитель вспоминал непростые времена после развала СССР, когда ему пришлось встать у штурвала власти в регионе и ежедневно решать возникающие проблемы.

Минуло десятилетие, очень насыщенное разными политическими и экономическими событиями. Случилось так, что новая наша встреча состоялась в не менее непростой период истории страны и региона. «Комсомолка» выяснила, как и чем живет сейчас бывший губернатор и мэр.

«Скандальность начальника всегда проявится»

- Александр Яковлевич, со времени нашего предыдущего интервью прошло десять лет. Как вы оцениваете этот период? Какие перемены заметили в городе и области?

- Город, несомненно, сильно изменился: стал лучше, красивее. Восстановлены многие исторические здания, появляются новые микрорайоны, дома в них стали современными. Даже многоэтажки как-то веселее выглядят, а не серыми, как в прошлом.

Когда я работал, меня часто упрекали, что занимаюсь первыми этажами, хотя я ими не занимался. Этим занимались предприниматели - у них лучше получалось. Вижу, что и сегодня они серьезно вкладываются в благоустройство. Я езжу по городу и могу это замечать. Конечно, ремонт проспекта Революции очень затянулся, это неудобно. Деревья попилили зачем-то, теперь новые сажают… Хотя получается красиво.

Область я знаю меньше, почти не бываю там, но то, что в районах все спокойно, знаю. Власть в регионе сейчас стабильна, нет волнений. Это, конечно, идет от того, кто находится в руководстве, его характера. Если в характере начальника есть скандальность, то она всегда проявится. Вот Александр Гусев человек нескандальный, поэтому и обстановка хорошая.

«Решение о снятии рельсов было правильным»

- С позиции прошедших лет как вы оцениваете период своего руководства городом и областью? Нет желания вернуться назад и что-то исправить?

- Я сейчас не копаюсь в прошлом. Всегда считал, что революции делаются в столицах, а на своем месте в регионе губернатор должен обеспечить достойную жизнь людям. Мы защищали свой народ теми возможностями, какие у нас были. Я принимал меры, чтобы колхозы не продавали продукцию на сторону и жители области не испытывали нехватки продуктов.

Решение о снятии трамвайной линии с Московского проспекта тоже на тот момент было правильным. Количество автомобилей в городе быстро росло, улица была очень загружена, и снятие рельс позволило ее расширить.

Говорили, что и «Макдональдс» я зря в Воронеж пригласил. Про Ковалева в свое время чего только не писали. Я не обижаюсь на тех, кто меня критиковал…

«Не хватает кадров - не на кого опереться»

- Нет ли у вас желания дать какой-то совет нынешним чиновникам?

- Вообще, я никогда советов не давал и не спрашивал их сам. Пожалуй, сегодня, как и в прошлом, руководство области и города испытывает нехватку квалифицированных кадров. Их нигде не готовят. Поэтому губернатору не на кого опереться.

Конечно, следя за последними событиями в мире и стране, я испытываю тревогу. Инфляция растет, зарплаты сокращаются. Люди начинают бояться высказывать свое мнение. Но ведь это все равно проявится на кухне. Начальникам, конечно, проще работать, когда люди молчат. А это неправильно.

- Сегодня в обществе все чаще звучат настроения ностальгии по советским временам, на уровне страны пытаются возродить многие институты прошлого. Правильно ли это с вашей точки зрения?

- Я считаю, что в СССР было много положительного и этот опыт нужно сегодня использовать. В Советском Союзе государство вело ребенка с детства и до юности, прививая ему ценности, патриотизм, общество было под контролем. Кто-то говорит, было плохо. Но вот вспомнить хоть Великую Отечественную войну, она была народная, потому что был патриотизм. В 1990-2000-е годы эту работу бросили и плохо сделали. Сейчас пытаются возродить, но опять же это привносится сверху, а не идет изнутри. Вот сейчас ввели в школах церемонию поднятия флага, на линейке. Школьники стоят на улице, хорошая погода или плохая… Как это будет ими восприниматься?

«Китайцы ничего не делают просто так»

- Каковы ваши прогнозы, когда ситуация наладится?

- Советский Союз был самостоятельным государством и мог полностью себя обеспечить всем необходимым. Мы же в последнее время стали зависимы от других стран, теперь приходится срочно налаживать импортозамещение. Вдруг оказалось, что у нас нет своих семян. Мы должны были это предусмотреть…

Но, я думаю, что Россия все-таки выживет. Мы никогда хорошо не жили, переживем и это. Конечно, молодежь смотрит на другие страны и сравнивает. Я бы не сказал, что в России плохая молодежь, я сужу по детям своих знакомых. Все они с пониманием, что сейчас непростое время, надеются на перемены.

Вот сейчас налаживаем отношения с Китаем, но китайцы ничего не делают просто так. Дальний Восток наш они уже обжили, да и со своими ближайшими соседями имеют непростые отношения, с тем же Тайванем. В этом смысле Запад нам ближе и понятнее. Это цивилизация, много нашей молодежи там работает. Восток, на мой взгляд, - неперспективное сотрудничество. Хотя, возможно, на нынешнем этапе для России это выгодно.

- Может быть, вы хотите что-то передать воронежцам через «Комсомолку»?

- Спасибо за то, что терпели меня столько лет.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Яковлевич Ковалев родился 13 сентября 1942 года в селе Воробьевка Бутурлиновского района. В 1960-м окончил Воронежский техникум железнодорожного транспорта, затем - воронежский политех. Прошел путь от помощника машиниста тепловоза до гендиректора ПО «Воронежтяжмехпресс».

В 1990-м избран народным депутатом городского совета и РСФСР. Был председателем исполкома Воронежского городского совета народных депутатов (август - ноябрь 1991 года).

В апреле 1992-го президент России назначил Ковалева главой администрации Воронежской области.

В декабре 1993-го с рекордным показателем («за» - 71%) избран воронежцами членом Совета Федерации России.

18 сентября 1996 года назначен полномочным представителем Президента РФ в Республике Северная Осетия-Алания и в Республике Ингушетия в ранге вице-премьера правительства России.

С 1999 по 2000 год был торговым представителем РФ на Украине.

24 декабря 2000-го, набрав 43% голосов, был избран мэром Воронежа, а 3 ноября 2003-го подал в отставку.

В 2002 году Александр Ковалев стал почетным гражданином Воронежа.