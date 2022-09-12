День города-2022 в Воронеже: небесная шутиха, Государственный Кремлевский оркестр и свето-музыкальный мини-театр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 сентября Воронеж отметит День города. В этом году его посвятят 350-летию Петра I, поэтому программу праздника назвали «Воронеж петровской мечты». И многие мероприятия посвятят этой тематике. Запланированы и ставшие уже традиционными события, которые всегда находят отклик у горожан, вроде выставки машин, смотра мастеров кузнечных дел.

Праздник пройдет на площади Ленина и улице Кирова, поскольку на проспекте Революции еще идет реконструкция. Праздничный салют, традиционно, дадут с дамбы Чернавского моста. В этом году он будет называться «Петровская «Небесная шутиха». Фейерверк начнется в 21.00.

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

9.00 представления свето-музыкального динамического мини-театра «Макет Воронежа» - пл. Ленина, 15

10.00 интерактивная программа «Покорители воды»

10.00 выставка автомобилей, интерактивная площадка кузнечного и литейного искусства «Петрово творенье» - от площади Ленина к кинотеатру «Спартак»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СЦЕНА У ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

11.00 церемония открытия праздника (чествование Почетных граждан Воронежа, вручение памятных знаков «Воронеж - Город воинской славы») –

11.30 гала-концерт лауреатов фестиваля «Танцующий город»

16.30 выступление эстрадного хора Fermata

17.30 концерт «Оперные шедевры Воронежской сцены»

19.50 выступление Государственного Кремлевского оркестра

У НИКИТИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

11.00 познавательная программа «Страницами книг, дорогами Петра» - площадка со стороны архива

11.00 фестиваль книги «Петровский книжный остров» - викторины, интеллектуальные игры, конкурсы - площадка перед библиотекой со стороны площади

КОЛЬЦОВСКИЙ СКВЕР

11.00 благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок» - со стороны ул. Плехановской

11.00 выставка детских рисунков «В наших палитрах эпоха Петра»

11.40 показательные выступления судомоделистов «Под Флагом Петра Великого»

19.00 свето-музыкальная программа «Наш маленький Петергоф»

ПЛОЩАДЬ У «АГРОПРОМА»

10.00 ярмарка спорта - интерактивная программа, показательные выступления спортсменов, мастер-классы

12.00 фестиваль «ЗаСпорт»

УЛ. ПЛАТОНОВА, 6

12.00 интерактивная программа «Петровская ассамблея на подворье»

УЛ.КИРОВА

10.00 выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Город мастеров»

11.00 анимационная программа сказочных персонажей, выставка копий военных наград, выставка живых скульптур

11.00 детская музыкальная программа «Воронеж музыкой наполним, как нам завещано Петром» - у ресторана «Гранат»

11.00 фольклорный фестиваль «В славном городе Воронеже» (конкурсы, викторины, концерты, мастер-класс от шеф-повара) - у диагностического центра

11.30 концерт групп The doost и «Хит продаж»

11.30 концертная группы «Дождя не будет» - на ул. Кирова, 8

СКВЕР «ЭНЕРГИЯ» (УЛ. КИРОВА,11)

11.00 мастер-класс по граффити

11.40 программа с участием творческих коллективов и представителей национальных диаспор «В единстве наша сила! Воронеж нас объединил!»

12.00 Союз кремлевцев, эстрадная программа Воронежского отделения академии Крутого

12.30 концертно-развлекательная интерактивная шоу программа - танцевальное караоке

ПЛОЩАДКА У КОЛЛЕДЖА РОСТРОПОВИЧЕЙ

12.00 концерт учащихся вокального отделения и отделения духовых и ударных инструментов детской школы искусств №11 имени Носырева

СКВЕР ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (УЛ. НИКИТИНСКАЯ, 1)

12.00 праздник «Центр притяжения», посвященный юбилею Центрального района

ПАРК «ОРЛЕНОК»

10.00 выставка художественных работ

ПЕТРОВСКИЙ СКВЕР

16.00 аргентинское танго

ПАРК ИМЕНИ ДУРОВА (УЛ. ВОРОШИЛОВА, 1Д)

12.00 праздничная анимационная программа с играми и конкурсами, концертом и мастер-классом по робототехнике

ПАРК «АЛЫЕ ПАРУСА»

12.00 мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка робототехники, фестиваль детских театров

ПАРК ПОБЕДЫ (БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 23Б)

10.00 осенний пленэр «Я люблю Воронеж! Я люблю Коминтерновский район!»

ЦЕНТР ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

8.00 регата «Гонка на «Почетный Флаг»

ДАМБА ЧЕРНАВСКОГО МОСТА

21.00 салют