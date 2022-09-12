Жить и работать на предприятии: под Воронежем появился исправительный центр для осужденных

Фото УФСИН по Воронежской области

В Семилуках Воронежской области открыли изолированный участок, который будет функционировать как исправительный центр для лиц, осужденных к принудительным работам. Он находится при исправительной колонии №1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Не лишение свободы, но и не курорт

Участок заработал при заводе по производству химических реагентов. Предполагается, что там удастся собрать до 80 человек. Их привлекут к работам на линии по производству пропантов – гранул различной фракции, использующихся при добыче нефти. При этом штат сотрудников составит 12 человек – шесть офицеров и столько же младших инспекторов.

В таких центрах размещаются осужденные к принудительным работам за преступления небольшой тяжести. Например, неуплату алиментов. Приезжают они сюда самостоятельно, если суд вынес такое решение. Или их этапируют, если им заменили часть неотбытого срока лишения свободы.

Фото УФСИН по Воронежской области

В управлении рассказали, что принудительные работы – не лишение свободы, поэтому осужденных не изолируют от общества. Они хотя и вынуждены уезжать из дома, не становятся заключенными, поскольку центр – не зона.

Здесь осужденные будут жить вполне в комфортных условиях. Это даже не казарма, это общежитие. В комнатах проживает несколько человек, на окнах нет решеток, а есть шторы. В столовой можно приготовить еду или разогреть ее в микроволновке. Плюс осужденным разрешено пользоваться мобильником или заглядывать в интернет, ходить в поликлинику по своему медицинскому полису.

За нарушения – выговор или изоляция

Но ограничения все же есть: они же не на курорт приезжают, а отбывать наказание. В отличии от «вольных» сотрудников предприятия, осужденные находятся под постоянным надзором. Им нельзя, например, самостоятельно выбрать работу, уволиться, если что-то не понравилось и покинуть исправительный центр без разрешения администрации.

Фото УФСИН по Воронежской области

Конечно же запрещены им и отдельные развлечения – выпить после работы или поиграть в азартные игры тоже не удастся. За нарушения можно схлопотать выговор и даже быть изолированным на несколько суток в специальном помещении. А за положительную характеристику могут и поощрить – разрешить снять отдельное жилье за пределами исправительного центра и привезти свою семью.

Количество мест могут увеличить

Кстати, этот центр – уже третий в Воронежской области. 9 сентября его посетили замруководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области–руководитель управления по взаимодействию с административными и военными органами облправительства Сергей Грезин, и начальник областного управления Министерства юстиции РФ Александр Терещенко.

Врио начальника УФСИН России по Воронежской области Руслан Петенев отметил, что учреждения подобного типа призваны решать задачу по приобщению осужденных к труду, их социальной реабилитации, освоению ими новых профессий, стимулированию к правопослушному поведению.

- До конца текущего года в наших планах расширить количество мест для осужденных к принудительным работам до 600. Хочу поблагодарить руководство предприятия за совместную конструктивную работу по созданию надлежащих условий для жизни и быта осужденных. Надеюсь, что задуманные нами планы будут полностью реализованы на практике, - сказал Руслан Петенев.