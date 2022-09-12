Продажи ипотеки в Центральном федеральном округе стабильно растут

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Банк ВТБ в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) наращивает выдачу кредитов на жилье пятый месяц подряд. С января по август жителям округа было выдано 34,3 млрд рублей. Количество сделок превысило 11,7 тысяч. За этот период 17 млрд на приобретение жилья клиенты ВТБ граждане получили на льготных условиях. Из них 9 млрд по основной программе господдержки и 8 млрд по «семейной ипотеке».

Жителям Черноземья было выдано 5,3 млрд рублей, что на 10% больше, чем в июле. Средний размер ипотечного кредита в последний месяц лета превысил 3 млн рублей.

«В России рынок ипотеки растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала «драйвит» выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года», – отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.