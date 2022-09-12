Помимо "Голубого экрана" людей поселят в детском лагере "Киро­вец". Фото: Анастасия АСТАШОВА

Корреспондент "КП" побывала в детском лагере "Голубой экран", куда доставили часть приезжих. В пункте временного размещения людей поселили в комнатах, в которых могут находиться от одного до пяти человек. Там приготовлены постельное белье и пледы. Общественный душ с горячей водой и удобствами - рядом с комнатами. В лагере работает отопление.

В лагере деж­урят врачи и психоло­ги. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Первым делом беженцев разместили, проверили документы, затем пригласили в столовую, чтобы накормить комплексным обедом: макаронами, сосисками, салатом и горячим чаем с печеньем.

Людей пос­елили в комнатах, в которых могут находи­ться от одного до пяти челове­к. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая рассказала, что в лагере дежурят врачи и психологи. 20 волонтеров будут помогать людям с расселением, ответят на их вопросы.

- Также напоминаем, что в каждом районе города есть пункты приема гуманитарной помощи. Опыт такой работы у нас, к сожалению, есть с 2014 года, - добавила Надежда Петровна.

20 волонте­ров будут помогать беженцам с расселением. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Общее количество беженцев, прибывших в Воронеж из Харьковской области вечером 11 сентября, составило 419 человек. Помимо "Голубого экрана" их поселят в детском лагере "Кировец", а также отправят в пункты временного размещения в районах области.