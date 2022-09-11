Что ждет воронежцев на «Маршаке»: театр Виктюка, хоррор, спектакли в шатрах и бесплатные танцы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На восьмой фестиваль «Маршак», который пройдет в Воронеже в дни осенних каникул - с 30 октября по 6 ноября, приедут с гастролями 19 театров, в том числе из Израиля. Дирекция детского театрального форума озвучила программу.

- Театр из Израиля мы планировали пригласить на прошлый Маршакфест, но в связи переносами из-за пандемии у труппы не получилось приехать. Но теперь спектакль «Маленькая любимая машинка» Театра Орнана Брайера жители столицы Черноземья увидят первыми в России. Постановку Театра Наций «Ходжа Насреддин» тоже планировали на прошлый форум, по тем же причинам не получилось, за это время спектакль Тимура Бекмамбетова успел стать лауреатом «Золотой маски» и теперь откроет этот Маршакфест, - отметила куратор программы фестиваля «Маршак» Раиса Ждан. – Вообще театры с детскими спектаклями трудно звать на гастроли в период каникул. Им проще сыграть дома несколько раз, чем поехать куда-то. И если к нам приезжают, это показывает уровень Маршакфеста, накопленный за семь лет работы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Действительно, в программе заявлены постановки известных трупп (Театр Наций, РАМТ, Театр Романа Виктюка, Пермский Театр-Театр, Саратовский ТЮЗ, петербургские Большой театр кукол, Упсала-Цирк, «Кукольный формат») и титулованных мастеров (Тимур Бекмамбетов, Анна Викторова, Руслан Кудашов, Лариса Афанасьева, Борис Мильграм, Филипп Гуревич, Иван Пачин, Виктория Печерникова). Как новинки, так и спектакли, уже отмеченные престижными театральными премиями «Золотая Маска», «Арлекин», «Золотой софит». Кураторы подобрали и интересные работы небольших независимых компаний. В фестивальной афише представлены драматический театр, балет, театр кукол, цирк, мюзикл и пластический театр. Будут и постановки в жанре хоррор и нежный бэби-театр в шатре. В основной программе заявлены постановки для детей всех возрастных категорий: от самых маленьких (0+) до подростков и молодежи (16+).

- Мы специально старались включить больше проектов для более старших подростков и молодых людей. Добавились спектакли 14+ и 16+. Темы взросления появятся в программе «Маршака», - отметила куратор программы фестиваля Маршак Раиса Ждан. - Например, уже известный воронежцам по прошлым гастролям цирк «Упсала» покажет спектакль «Перья» - о памяти и связи поколений, который стал лауреатом премии «Арлекин». Это стильный спектакль с ди-джеем на сцене (14+). А по окончании Маршакфеста запланировано аfterparty фестиваля. В пространстве «1900» на «Винзаводе» Плохой театр из Санкт-Петербурга представит спектакль-рейв «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина (16+). Он сделан в стилистике дворовой игры. Это некая ностальгия по детству и юности в непростой период страны. Зрители смогут потанцевать под любимые хиты. Аfterparty можно посетить бесплатно – по регистрации.

В программу восьмого Маршакфеста вошли спектакли, поставленные по современной детской и подростковой литературе, известным сказкам и классическим текстам. Отдельный блок составят детские постановки воронежских театров.

На форуме запланирован бесплатная образовательная часть: мастер-классы, творческие встречи и обсуждения спектаклей, чтение актуальных пьес для подростковой аудитории.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОГРАММА VIII МАРШАКФЕСТА

Открытие фестиваля

30 октября 15.00 и 19.00 Камерный театр

«Ходжа Насреддин» (12+) Театр Наций (Москва), Режиссер-постановщик Тимур Бекмамбетов

30 октября 12.00 и 16.00 театр драмы, малая сцена

«Винни-Пух» (6+) Социально-Художественный Театр (Санкт-Петербург), режиссер Наталья Слащева

30 октября 14.00 и 17.30, театр драмы, большая сцена

«Синяя птица» (6+) (по мотивам пьесы Мориса Метерлинка) Большой театр кукол (Санкт-Петербург), режиссер Руслан Кудашов

31 октября 12.00 и 18.00, театр оперы и балета

«Малыш Карлсон» (5+) театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург), хореограф-постановщик Анастасия Кадрулева

31 октября 14.00 и 16.00, Камерный театр, малая сцена

«Полюс Амундсена» (6+) Большой театр кукол (Санкт-Петербург), режиссер Мария Критская

1 ноября 11.00, 16.00 и 18.00, театр драмы, малая сцена

«Круглый год» (0+) театр «Кот Вильям» (Санкт-Петербург)

1 ноября 14.00 и 18.00, Воронежский концертный зал

«Мы – на острове Сальткрока» Астрид Линдгрен (10+) Саратовский академический театр юного зрителя, режиссер Виктория Печерникова

1 ноября 15.00 и 19.00, Камерный театр

«Василисса» (12+) Мария Малухина, роуд-муви по русскому фольклору, РАМТ (Москва), режиссер Филипп Гуревич

2 ноября 12.00 и 16.00, ТЮЗ, малая сцена

«900 хлопьев снега» (10+) театральное товарищество «Комик-трест» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда (Санкт-Петербург), режиссер Татьяна Сидорова

2 ноября 14.00 и 18.00, ТЮЗ

«Каштанка» (6+) Антон Чехов, Севастопольский театр юного зрителя, режиссер Иван Пачин

3 ноября 11.00, 16.00 и 18.00, театр драмы, малая сцена

Сказка о глупом мышонке (4+) по мотивам сказки Самуила Маршака, театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург), режиссер Альфия Абдулина

3 ноября 14.00 и 18.00, Воронежский концертный зал

«Перья» (14+) Упсала-Цирк (Санкт-Петербург), режиссеры Лариса Афанасьева, Ярослав Митрофанов

4 ноября 14.00 и 18.00, ТЮЗ, малая сцена

«Вафельное сердце» (8+) Мария Парр, Театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург), режиссер-постановщик, художник и автор кукол Анна Викторова

5 ноября 15.00 и 18.00, Воронежский концертный зал

«Беглецы» (12+) Ульф Старк, театр Романа Виктюка (Москва), режиссер Екатерина Корабельник

6 ноября 11.00 и 17.00, театр драмы, малая сцена

«Маленькая любимая машинка» (4+)

Театр Орнана Брайера (Израиль), режиссер Орнан Брайер

Закрытие фестиваля

6 ноября 12.00 и 18.00, театр оперы и балета

«Карлик Нос» (6+) Пермский академический Театр-Театр, режиссер Борис Мильграм

Afterparty фестиваля

5, 6 ноября 19.00, площадка 1900, пространство «Винзавод»

«Квадрат» (16+), спектакль-рейв, Плохой театр (Санкт-Петербург), драматург и режиссер Дмитрий Крестьянкин

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ ПРОГРАММА

31 октября 15.00

«Вафельное сердце» (6+) Мария Парр, Новый театр, режиссер Виктория Шаламова

2 ноября 19.00

«Мой дедушка был вишней» (6+) Анджела Нанетти, Новый театр, режиссер Виктория Шаламова

4 ноября 12.00 и 16.00

«У ковчега в восемь» (12+), притча о Всемирном потопе и не только, Ульрих Хуб, Воронежский ТЮЗ, режиссер Евгений Кочетков

5 ноября 15.00

«Золотой цыпленок» (4+), театр кукол имени Вольховского, режиссер Людмила Федорова

6 ноября 12.00 и 16.00, Зимний сад

«Маруся» (12+) Наталья Шор, воронежский ТЮЗ, режиссер Максим Иванов

6 ноября 15.00

«Денискины рассказы» (6+) Ксения Драгунская, театр кукол имени Вольховского, Режиссер Вячеслав Бродянский