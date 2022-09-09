Около 400 обращений воронежцев было рассмотрено в рамках Единого дня приемов граждан старшего поколения

Фото: Воронежская областная Дума

8 сентября депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в Едином дне приемов граждан старшего поколения, которые прошли на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия».

Основными вопросами приемов стали льготы и меры социальной поддержки для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, порядок подтверждения предпенсионного статуса, обеспечение техническими средствами реабилитации пенсионеров с группой инвалидности, прикрепление социальных работников к опекаемым пенсионерам, культурный досуг пожилых граждан, необходимость обучения компьютерной грамотности пожилых граждан.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также помог решить гражданам ряд вопросов в ходе тематических приемов.

Обращения к спикеру регионального парламента касались порядка оформления выплаты педагогам, проживающим в сельской местности, установления величины страховой пенсии по старости бывшим работникам агропромышленной сферы, возможности корректировки сведений о трудовой деятельности и ряда других тем, связанных с назначением и пересмотром размеров пенсионного обеспечения.

Заявителям были даны подробные разъяснения по сути заданных вопросов, оказана помощь в оформлении необходимых документов, а также направлены запросы профильные ведомства.

Помимо этого воронежцы обращались за решением вопросов бытового и коммунального характера. В том числе, по поводу качества предоставления услуг водоснабжения, оказания содействия в ремонте кровли после стихийного бедствия. Часть вопросов удалось оперативно решить уже в рамках приемов в результате обращения к ответственным лицам в управляющих организациях и администрации муниципальных образований.

- В общей сложности в рамках Единого дня приемов граждан старшего поколения на всех площадках было проведено 140 приемов, рассмотрены обращения 398 граждан, в том числе прибывших из ЛДНР. В ходе приемов положительно решено 72% обращений, остальные находятся в работе и взяты на контроль депутатами, сотрудниками региональной общественной приемной и специалистами профильных ведомств, — подвел итоги председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.